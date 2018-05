Milan, un grande ex vuole tornare: ''Se Gattuso chiamasse...''

Un grande ex manda messaggi d’amore al Milan.

Stiamo parlando di Alexandre Pato, che nei giorni scorsi è tornato nelle città meneghina per partecipare alla partita di addio al calcio di Andrea Pirlo giocata a San Siro.

Il brasiliano, attualmente sotto contratto con il TJ Quanjian dove ha messo a segno 9 reti nella attuale stagione, ha svelato che tornerebbe volentieri a vestire la maglia rossonera: “La proprietà è cinese, il calcio italiano mi piace, sono innamorato di Milano e del Milan, non potrei dire di no – le sue parole in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, ma mai dire mai. Se Gattuso mi chiamasse, potrei consigliargli io un attaccante”.

Il 28enne ha poi proseguito raccontando i segreti del Gattuso calciatore e non solo: “Lui aiutava, incoraggiava e dava consigli. Però io ogni tanto lo facevo arrabbiare… Ricordo una volta a tavola, io stavo mangiando con gli altri sudamericani e gli tirai qualcosa in testa senza farmi vedere. Lui mi arrivò alle spalle e mi stampò una cinquina sul collo. Cosa penso di Cutrone? È stato bravo ma la seconda stagione sarà più difficile. Ricordo che Kakà una volta mi disse: “Il primo anno non sanno chi sei e segnerai di più, il secondo invece i difensori ti avranno osservato e ti marcheranno meglio”. Oggi su Internet c’è tutto, per migliorare bisogna anche studiare gli avversari. Cutrone avrà meno spazi e dovrà essere più scaltro. L’importante è che giochi libero di testa. Rino è bravo a gestire i giovani. E basta paragoni con Inzaghi, non gli fa bene vivere all’ombra di un campione".

Stuzzicato sullo scarso rendimento stagione delle punte del Milan Pato ha risposto così: “Arrivare al Milan e fare subito tanti gol non è facile, in particolare in questa situazione. André Silva al Porto aveva fatto benissimo, a Milano ha sentito troppo la pressione. Kalinic alla Fiorentina giocava in maniera diversa, è sbagliato trarre conclusioni dopo una sola stagione. Entrambi hanno bisogno di fiducia. Bisogna insistere, l’anno prossimo faranno meglio".

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:10