Milan, un jolly offensivo nel mirino

Il Milan ha iniziato a sondare il terreno per David Silva. Il 34enne attualmente in forza al Manchester City è in scadenza di contratto con il club inglese e si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la dirigenza rossonera sta cercando un calciatore d'esperienza da affiancare ai giovani, soprattutto se dovesse essere confermata l'intenzione di Zlatan Ibrahimovic di lasciare il club a fine stagione.

Sullo spagnolo, per il quale il Milan dovrebbe investire solo a livello di ingaggio, ci sono altre società europee, ma al momento dalla Serie A è arrivato solo l'interesse da parte dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 11:08