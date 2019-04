Milan, un rigore per la Champions: Lazio ko tra le proteste

Vittoria di platino per il Milan, che cancella il recente periodo di magra sul piano del gioco e dei risultati superando su rigore la Lazio nello scontro diretto per un posto in Champions che ha chiuso il programma degli anticipi del sabato della 32a giornata di Serie A.

A San Siro finisce 1-0 grazie a un rigore trasformato a dieci minuti dalla fine da Frank Kessié, concesso per un fallo del neo-entrato Durmisi su Musacchio.

Grazie a questo successo il Milan sale a 55 punti, restando al quarto posto con una lunghezza di margine sulla Roma e a due punti dall’Inter. La Lazio resta a 49 e non potrà prescindere da una vittoria sull’Udinese nel recupero di mercoledì se vorrà restare in corsa per la Champions.

La squadra di Inzaghi comunque non ha demeritato in particolare nel primo tempo, durante il quale gli ospiti hanno creato tre nitide occasioni di fronte ad un Milan piuttosto frenato, ma Correa ed Immobile hanno sprecato. Secondo tempo più equilibrato, Lazio più stanca, ma quando lo 0-0 sembrava scritto ecco il finale veemente. Rigore concesso da Rocchi e tolto dal Var per un fallo di mano di Acerbi, ma meno di un minuto dopo ecco l’estrema punizione decisiva. Poi proteste laziali per un contatto Rodriguez-Milinkovic sul quale arbitro e Var hanno sorvolato. Espulso Simone Inzaghi.

Negli altri anticipi della giornata, sorprendente sconfitta della Juventus in casa della Spal: i bianconeri falliscono il primo match-point per lo scudetto complici i tanti rincalzi mandati in campo da Allegri, cui non basta Kean. Ribaltano il risultato e avvicinano gli emiliani alla salvezza. La Roma ha invece sconfitto per 1-0 l’Udinese grazie a un gol di Edin Dzeko: seconda vittoria di fila per la squadra di Ranieri, pronta a giocarsi tutto per il quarto posto, senza dimenticare la temibile Atalanta.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 22:50