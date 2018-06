Non solo Suso e Donnarumma, il Milan sarebbe alle prese anche con la "questione Bonucci". Secondo Sport Mediaset, il PSG potrebbe farsi avanti, in maniera importante, per l'ex centrale difensivo della Juventus.

Dovesse trovare un accordo con il PSG, Bonucci, a Parigi, ritroverebbe Buffon. I due, alla Juventus, hanno raggiunto obiettivi stellari. Non è la prima volta che il nome di Bunucci viene accostato a squadre estere.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 09:00