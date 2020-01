Milan: una big in pole per Donnarumma

Una delle questioni più insidiose in casa Milan è quella legata a Gianluigi Donnarumma.

Il suo contratto scadrà nel 2021 e ancora non è stata trovata l'intesa per il prolungamento. La Juventus è sulle sue tracce da diverso tempo, come il Paris Saint Germain.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, il Real Madrid sarebbe pronto a tentare l'affondo già questa estate. I Blancos, delusi dal rendimento di Courtois, vorrebbero ripartire da Donnarumma per rinnovare anche altre pedine.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 15:22