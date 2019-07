Milan, una cessione illustre: chi è e dove andrà

In casa Milan c’è una grossa attenzione per quelle che sono le trattative di mercato in corso. Mai come stavolta sembra che il centrocampo venga completamente rivoluzionato con una serie di innesti importanti, poi toccherà al difensore centrale e alla seconda punta che dovrà affiancare il polacco Piatek. Tutto questo però non sarebbe possibile senza almeno una cessione importante, ma se nelle settimane passate si era parlato di un possibile addio di Gianluigi Donnarumma adesso le cose sono cambiate. Tutti gli indizi infatti portano a pensare che a salutare Milanello sarà lo spagnolo Suso.

Cessione con un perché – Non soltanto lui ovviamente, perché sono in quattro con le valigie pronte, ma indubbiamente l’ex Liverpool è quello con il nome più altisonante. Nel suo editoriale su Milan News il giornalista Pietro Mazzara ha spiegato i motivi di questa scelta: “Lo spagnolo, nel modulo di Giampaolo, non ha una collocazione e, in passato, ha dimostrato che da trequartista e seconda punta ha fatto fatica a giocare. L’interessamento della Roma c’è, è reale e consentirebbe al Milan di fare una grossissima plusvalenza, ma va trovata la quadra sulla cifra e sulle eventuali contropartite tecniche, che farebbero abbassare la parte cash”.

Algerino in entrata – Mazzara ha poi confermato che Bennacer sarà rossonero. Il contatto decisivo csarà tra la triade Boban-Maldini-Massara e gli agenti del calciatore algerino dell’Empoli. Si lavorerà sulla definizione finale dello stipendio, da 1,5 milioni all’anno più bonus, cifra che accontenterà l’entourage del centrocampista che giocherà la finale della Coppa d’Africa.

SPORTEVAI | 15-07-2019 09:36