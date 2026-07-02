Van Dijk obiettivo per la difesa, ma l'ingaggio e il Liverpool complicano l'affare: spunta Tiago Gabriel come alternativa. La scelta sui giovani dopo le beffe Longoni e Liberali

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Sistemato l’attacco con Gonçalo Ramos, la priorità del Milan è regalare un difensore di caratura mondiale ad Amorim. Il sogno di Gerry Cardinale è Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool e dell’Olanda eliminata ai sedicesimi del Mondiale dal Paraguay. Pista suggestiva ma ricca di insidie: tutti gli ostacoli all’affare e l’alternativa che porta a Tiago Gabriel, altro calciatore della scuderia di Jorge Mendes. Dopo aver perso il giovani portiere Longoni, trasferitosi al Paris Saint-Germain, e sfumato il ritorno di Liberali, i rossoneri non intendono correre altri rischi con Comotto e Camarda.

Van Dijk al Milan: il sogno di Cardinale per la difesa

Van Dijk non ha certo bisogno di presentazioni: con il Liverpool ha collezionato 374 presenze impreziosite da 36 gol, ha vinto due volte la Premier League e conquistato anche la Champions League nella stagione 2018/2019. A quasi 35 anni, con il contratto in scadenza nel 2027 e dopo una stagione travagliata in cui è finito più volte nel mirino delle critiche, il centrale olandese non disdegnerebbe un trasferimento in un altro club.

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Van Dijk al Milan: ingaggio, valutazione del Liverpool

Insomma, per il Milan uno spiraglio c’è. Ed è su questo che conta Cardinale per sistemare il pacchetto arretrato. Ma gli ostacoli sono enormi. A partire dall’ingaggio del calciatore, che guadagna circa 13 milioni di euro netti all’anno. Poi la valutazione del Liverpool, che si aggira sui 40 milioni di euro. E anche la volontà del club inglese, che ha già perso elementi importanti della rosa come Salah, Robertson e Konaté e in virtù di ciò ha già bloccato il trasferimento di Alisson Becker alla Juventus. La partita è difficile ma non chiusa. Il club di via Aldo Rossi studia la strategia giusta per ingolosire Van Dijk, magari con un contratto a cifre inferiori ma pluriennale, però resta da capire come ragionare con il Liverpool.

Calciomercato Milan: Tiago Gabriel alternativa in difesa

Amorim farebbe carte false per allenare di nuovo Gonçalo Inácio, 24 anni e colonna dello Sporting. Al Mondiale non ha ancora debuttato, perché Roberto Martinez preferisce affidarsi alla coppia composta da Rúben Dias e Veiga, ma con la nazionale portoghese vanta comunque 22 presenze. Anche in questo caso lo scoglio da superare riguarda la valutazione del cartellino da parte del club di Lisbona, che non lo lascerà partire per meno di 40 milioni. Ha invece costi decisamente più accessibili Tiago Gabriel, che con Inácio condivide la nazionalità. Rivelazione del Lecce nell’ultima stagione e gestito da Jorge Mendes, il classe 2004 vale tra i 20 e i 25 milioni.

Milan, la decisione di Amorim sui giovani Comotto e Camarda

La nuova sfida di RedBird è preservare il talento per evitare che non si ripetano più gli errori commessi con Longoni e Liberali. Questo il motivo per cui il Milan, attraverso Hendrik Almstadt, ha già mosso i primi passi per rinnovare i contratti di Camarda e Comotto fino al 2031. Sul loro futuro si esprimerà Amorim, che prima vuole osservarli da vicino in ritiro. Solo dopo si deciderà se mandarli nuovamente in prestito oppure se uno dei due – o chissà, entrambi – potranno far parte da subito del nuovo progetto.