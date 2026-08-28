Mentre emergono novità clamorose sul futuro di Rafael Leao, i rossoneri tornano in campo per la prima uscita ufficiale a San Siro contro i neopromossi veneti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La seconda giornata di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Milan e Venezia. I rossoneri, in pieno tourbillon di mercato con le clamorose novità riguardanti il futuro di Rafael Leao, inseguono un nuovo successo nel torneo dopo quello inaugurale a Torino. Curiosità da parte dei tifosi del Diavolo per la prestazione di Cisse, decisivo contro i granata, ma anche per la crescita sul piano del gioco e dell’intesa da parte dei propri beniamini. Il Venezia, invece, si riaffaccia alla Scala del calcio dopo la parentesi in cadetteria e va a caccia di un risultato di prestigio e di spessore, che lenisca la delusione per l’esordio flop contro il Lecce.

Milan in campo, le scelte di Amorim

Cinque giorni dopo la sfida di Torino contro i granata, il Diavolo torna in campo per la prima uscita ufficiale a San Siro. Ruben Amorim dovrebbe confermare in buona parte l’ossatura della squadra che ha conquistato i primi tre punti in campionato, con un paio di ballottaggi. A centrocampo, ad esempio, Modric potrebbe soffiare il posto a Jashari: dipenderà dalle condizioni dell’ex metronomo del gioco del Real Madrid. In avanti, invece, Loftus-Cheek sembra in leggero vantaggio su Rabiot al fianco di Cisse e a supporto di Ramos. Ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento.

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Il Venezia insegue la grande impresa

Se il Milan ha vinto la prima partita del suo campionato, il Venezia l’ha persa malamente e proprio contro una rivale diretta per la salvezza: il Lecce. La pressione, dunque, non è a senso unico sui rossoneri: il risultato conta – e non poco – anche per i veneti. Stroppa, ex di turno, non dovrebbe in ogni caso stravolgere l’assetto base dei suoi. A centrocampo le chiavi del gioco affidate a Busio, con Basic e Perez incursori: sulle fasce Hainaut e Correia, chiamati a un super lavoro tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva. In attacco fiducia, salvo stravolgimenti in extremis, all’eterogeneo duo formato da Adams e Yeboah.

Milan-Venezia, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match di San Siro, anticipo della seconda giornata di Serie A.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Muah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Jashari, Muah, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

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