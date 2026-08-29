Milan-Venezia, moviola: l’errore dell’arbitro non poteva essere corretto dal Var, ecco perchè. C'era rigore su Ramos?

La prova dell’arbitro Manganiello a San Siro nella seconda giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Pinerolo ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata tranquilla per Manganiello al Meazza: tre ammoniti, pochi interventi e nessun caso da moviola. Una sola svista alla fine, vediamo cosa è successo.

Milan-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ rimane a terra Goncalo Ramos, che sembra essere stato colpito da dietro – in area – da Armel Bella-Kotchap: Manganiello lo invita a rialzarsi. Primo giallo al 27′, è per per Joel Schingtienne, che ferma fallosamente Alphadjo Cisse in ripartenza. Al 48′ ammonito Kike Perez per un intervento ruvido su Modric. Al 54′ giallo anche per Haps che blocca la ripartenza di Loftus-Cheek.

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Regolare al 68′ il gol di Ramos con un sinistro violento. All’89’ lancio lungo a servire in profondità Jashari, che viene bloccato dal portiere ma la palla incoccia su Redouane Halhal e finisce in porta. Dopo 4′ di recupero finisce 2-0.

Le proteste di Pavlovic

Una curiosità, durante la gara Manganiello aveva assegnato il calcio di rinvio per il Venezia, ma Pavlovic chiede una deviazione avversaria. Il difensore serbo mima chiaramente l’auricolare, ma il VAR in questi casi non può intervenire: può farlo – con overrule – solo qualora un chiaro ed evidente errore sia stato commesso nell’assegnazione di un corner, e non in caso contrario.

Chi è l’arbitro Manganiello

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta per Milan-Venezia. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. .Fermo dalla 29ma giornata, quando le polemiche in Inter-Atalanta hanno indotto l’ex designatore Gianluca Rocchi a lasciarlo a riposo qualche settimana, Manganiello è tornato ad arbitrare in Serie B alla 33ma giornata, nel delicato derby Carrarese-Spezia in cui ci sono stati 4 espulsi. Ultima uscita in Udinese-Cremonese.

I precedenti tra le due squadre

E’ stata la 34esima volta nella loro storia per Milan e Venezia. E il bilancio era di 22 vittorie rossonere, a fronte di appena quattro successi veneti, con sette match chiusi in parità.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Dei Giudici con Marcenaro IV uomo, Camplone al Var e Pezzuto all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Schingtienne, Kike Perez, Haps.