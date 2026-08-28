Milan-Venezia 28 agosto 2026: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Milan-Venezia di Serie A 2026-27, 2a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

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Milan–Venezia accende la seconda giornata di Serie A: si gioca venerdì 28 agosto 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Avvio da testacoda: i rossoneri sono quinti con 3 punti (1 vittoria; 2 gol segnati, 1 subito), i lagunari si portano dietro la sconfitta del debutto (0 gol fatti, 2 incassati). Una partita che, pur a inizio torneo, profuma di esame di maturità per il Milan e di riscatto immediato per il Venezia.

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Probabili formazioni di Milan-Venezia

Indicazioni della vigilia verso un Milan propositivo: senza Leao (stop muscolare), Amorim potrebbe insistere sul 3-4-2-1 con Chukwueze largo a destra e Estupiñán a sinistra, mentre in mezzo le chiavi passerebbero a Musah e, in regia, a Modric. Sulla trequarti dovrebbero agire Loftus-Cheek e il giovane Cissé alle spalle di Ramos. Il Venezia, reduce da un k.o., dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro guida Bella-Kotchap, fascia destra a Hainaut, a sinistra opzione Correia, in mezzo equilibrio tra Kike Perez, Busio e Basic. In avanti, si va verso la coppia Yeboah–Adams. Non risultano squalifiche al momento, ma le scelte potrebbero cambiare all’ultimo in base alle condizioni dei singoli.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos.

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos. Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

Gli indisponibili di Milan-Venezia

Capitolo assenze: nel Milan pesa quella di Leao, che toglie profondità e strappi in transizione. Il Venezia deve rinunciare a pedine utili nella rotazione difensiva e offensiva; defezioni che potrebbero orientare le scelte sulle corsie e la gestione dei cambi nella ripresa. Nessuno squalificato al momento.

Milan – Infortunati: Leao (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Leao (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Venezia – Infortunati: Sverko (infortunio all’anca), Adorante (infortunio alla schiena), Moreno (problema fisico). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Partenza a due velocità: il Milan ha sbancato Torino (2-1), il Venezia è caduto in casa col Lecce (0-2). Campione ridotto ma indicazioni chiare: rossoneri già concreti, lagunari pericolosi in costruzione ma poco cinici sotto porta.

Milan ok Venezia ko

Milan

Torino-Milan 1-2

Venezia

Venezia-Lecce 0-2

L’arbitro di Milan-Venezia

La gara sarà diretta da Gianluca Manganiello (Pinerolo, 1981). Assistenti Rossi M. e Dei Giudici, IV ufficiale Marcenaro, VAR Camplone, AVAR Pezzuto. Fischietto esperto del panorama italiano, arriva alla sfida di San Siro nelle prime battute della stagione: designazione di profilo alto per un match che promette intensità e possesso palla elevato.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione nettamente favorevole al Milan, che con il Venezia ha costruito strisce di risultati e di clean sheet importanti, specie a San Siro. I rossoneri, reduci da un debutto vincente e da un volume di tiri altissimo in area, cercano conferme contro una squadra che, pur sconfitta, ha prodotto numeri offensivi da non sottovalutare. La panchina rossonera di Amorim ha iniziato con il piede giusto, mentre i lagunari inseguono il primo acuto esterno in un avvio storicamente ostico. Occhio al talento emergente Cissé, già a segno, e al peso specifico dei rientri: l’assenza di Leao cambia le geometrie davanti, ma la coralità vista alla 1ª giornata suggerisce che il Milan possa comunque incidere sulle corsie. Il Venezia ha qualità tra le linee e corsa sulle fasce: se la mira migliorerà rispetto all’esordio, la partita potrebbe restare viva fino all’ultimo.

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide di Serie A contro il Venezia , segnando almeno due reti in ciascuna e blindando la porta nelle quattro più recenti.

ha vinto le ultime cinque sfide di Serie A contro il , segnando almeno due reti in ciascuna e blindando la porta nelle quattro più recenti. Il Venezia conta 18 sconfitte in A contro il Milan (4 vittorie, 6 pareggi): è uno degli avversari storicamente più indigesti.

conta 18 sconfitte in A contro il (4 vittorie, 6 pareggi): è uno degli avversari storicamente più indigesti. A San Siro il Milan è imbattuto da 10 incroci di campionato contro il Venezia (8V, 2N), una delle sue strisce casalinghe aperte più lunghe.

è imbattuto da 10 incroci di campionato contro il (8V, 2N), una delle sue strisce casalinghe aperte più lunghe. Nella passata stagione i rossoneri persero l’esordio interno: evitare un nuovo inciampo alla prima a San Siro è tra gli obiettivi dichiarati.

Il Venezia non vince una delle prime due gare stagionali di Serie A dal 1946: tradizione iniziale complicata.

non vince una delle prime due gare stagionali di Serie A dal 1946: tradizione iniziale complicata. I lagunari sono alla ricerca del primo successo esterno alla “prima” in A: finora solo pareggi e sconfitte.

Amorim è partito con un successo: tra i tecnici rossoneri che hanno vinto le prime due in A a inizio mandato, nell’era dei tre punti, figurano Zaccheroni e Inzaghi .

è partito con un successo: tra i tecnici rossoneri che hanno vinto le prime due in A a inizio mandato, nell’era dei tre punti, figurano e . Alla 1ª giornata il Milan ha calciato 19 volte tutte dall’interno dell’area: supremazia territoriale marcata.

ha calciato 19 volte tutte dall’interno dell’area: supremazia territoriale marcata. Cissé , a segno al debutto in A con il Milan , con un’altra rete entrerebbe nei primati rossoneri di precocità in avvio di carriera.

, a segno al debutto in A con il , con un’altra rete entrerebbe nei primati rossoneri di precocità in avvio di carriera. Il Venezia ha prodotto xG superiori a 1 all’esordio senza segnare: tanti uomini alla conclusione, mira da registrare.

Le statistiche stagionali di Milan e Venezia

Possesso e qualità di palleggio per il Milan (58.3% e 88.1% di precisione passaggi), che ha trasformato 2 gol su 4 tiri nello specchio. Il Venezia ha addirittura tenuto più palla (70.3%) e tirato di più (17 conclusioni, 7 in porta), ma è rimasto a secco e ha pagato le transizioni difensive. Alla voce disciplina una sola ammonizione per parte; nessun clean sheet finora.

Giocatori: per il Milan hanno segnato Cissé e Rabiot (1), con Chukwueze a quota 1 assist; ammonito Loftus-Cheek. Nel Venezia ancora zero marcatori e zero assist, un giallo a Dagasso. Portieri: nessun clean sheet per Maignan e Stankovic.

Milan Venezia Partite giocate 1 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 2 0 Gol subiti 1 2 Possesso palla (%) 58.3 70.3 Tiri totali 13 17 Tiri in porta 4 7 Precisione passaggi (%) 88.12 86.71 PPDA 14.6 8.2 Cartellini gialli 1 1 Clean sheet 0 0

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FAQ Quando si gioca Milan-Venezia e a che ora comincia? Milan-Venezia si gioca venerdì 28 agosto 2026 con calcio d’inizio alle ore 20.45. Dove si gioca Milan-Venezia? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Venezia? L’arbitro designato è Gianluca Manganiello; assistenti Rossi M. e Dei Giudici, IV Marcenaro, VAR Camplone, AVAR Pezzuto.