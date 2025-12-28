Milan-Verona, formazioni ufficiali: Allegri senza Leao e Gabbia, ecco le scelte per l'attacco

Lunch match di spessore al Meazza per un testacoda da brividi, i due tecnici hanno deciso gli undici che si daranno battaglia, le formazioni ufficiali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lunch match intrigante per la 18a giornata di Serie A : va in scena a San Siro Milan-Verona, gara che da sempre, storicamente, evoca ricordi particolari. Ecco le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali.

Milan-Verona, il momento delle due squadre

Gabbia e Leao ko, le scelte di Allegri

Milan-Verona: le formazioni ufficiali

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan-Verona, il momento delle due squadre

Sono state comunicate le formazioni ufficiali, ma prima fotografiamo il cammino delle due squadre. I rossoneri sono secondi in classifica a un punto dalla capolista Inter ma sono reduci dalla batosta in Supercoppa contro il Napoli, l’Hellas è terzultimo ma sta vivendo un momento felice dopo le due vittorie di fila con Atalanta e Fiorentina.

Gabbia e Leao ko, le scelte di Allegri

Allegri deve fare a meno sia di Gabbia che di Leao, out per i rispettivi infortuni. Davanti a Maignan, ecco quindi De Winter con Tomori e Pavlovic, mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e a Bartesaghi a sinistra. In mezzo tocca a Modric e Rabiot, con Loftus-Cheek. In avanti, senza il portoghese, parte dal primo minuto Nkunku al fianco di Pulisic. Nel Verona recupera Giovane da una lieve distorsione alla caviglia lamentata nella gara di Firenze. In mediana Gagliardini e Bernede

Milan-Verona: le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Clicca qui per seguire la partita minuto per minuto