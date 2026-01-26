Il Milan batte l’Inter nel derby di mercato: il pupillo di Tare rinforzo per giugno, la richiesta di Allegri al d.s.

La stampa spagnola dà per concluso l’affare tra i rossoneri e la Lazio, Gila si trasferirà a fine stagione. Ma il tecnico voleva un centrale già a gennaio

Mario Gila sarà un giocatore del Milan nella prossima stagione: per la stampa spagnola i rossoneri hanno battuto l’Inter nel derby di mercato per il difensore della Lazio. Il centrale, pupillo di Igli Tare, arriverà a fine stagione: Massimiliano Allegri aveva però chiesto al d.s. di avere un difensore a gennaio.

Gila, il Milan vince il derby di mercato con l’Inter

Il Milan ha battuto l’Inter in un derby… di mercato. Secondo il quotidiano spagnolo As, infatti, il club rossonero ha chiuso la trattativa con la Lazio per l’acquisto di Mario Gila: il difensore si trasferirà al Milan al termine della stagione per una cifra pari a 20 milioni di euro, la metà dei quali finirà però nelle casse del Real Madrid, che vanta diritti sul 50% del costo di rivendita del difensore. Per il Milan si tratta di un buon affare, considerando che un anno fa la Lazio valutava Gila circa 35 milioni di euro: a far crollare il costo del cartellino, il mancato rinnovo di contratto del difensore, in scadenza nel 2027.

Il pupillo di Tare

Igli Tare è stato l’elemento che ha permesso al Milan di superare la concorrenza dell’Inter per Gila. Fu infatti il d.s. albanese, quando era alla Lazio, a portare il difensore spagnolo in serie A, nell’estate del 2022, pagando 6 milioni di euro il suo cartellino, all’epoca di proprietà del Real Madrid: il rapporto tra Gila e Tare ha permesso al Milan di far correre l’affare su una corsia preferenziale rispetto all’Inter.

La richiesta di Allegri

Come detto, Gila si trasferirà al Milan a giugno, al termine della stagione. Non è però da escludere che negli ultimi giorni del mercato invernale Tare possa provare a fare pressione su Claudio Lotito per avere il difensore già a gennaio. Questo, infatti, era il desiderio di Massimiliano Allegri, che insieme al centravanti di peso – il tedesco Niclas Füllkrug – aveva chiesto al d.s. rossonero di rinforzare la squadra con un centrale di livello pari ai titolari Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. È dunque probabile che Tare tenti un ultimo assalto: considerando il caos che regna in casa Lazio in questo momento della stagione, è ancora possibile che Tare riesca ad accontentare il suo allenatore.