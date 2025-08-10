Milan, visto che Reijnders? Doppietta e magie col City, show anche della curva del Palermo

L'olandese prova subito a farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi. I rosanero perdono sul campo ma vincono sugli spalti in un'atmosfera da grande calcio

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’estate vola via tra sogni e rimpianti. Per il Milan l’addio di Tijani Reijnders è stato sicuramente doloroso, seppur attenuato dai 55 milioni versati dai Citizens nelle casse del Diavolo. Il centrocampista olandese, intanto, incanta e lo ancora una volta in una location italiana: con il suo club è infatti andato a vincere per 3-0 a Palermo segnando pure una doppietta. I rosanero, però, hanno trionfato dal punto di vista del tifo con lo show della propria curva.

Il City banchetta sul Palermo

Palermo-Manchester City è stata una festa. In campo, dove il club inglese ha mostrato tutta la propria evidente superiorità, ma pure sugli spalti. Partiamo dal rettangolo di gioco che ha visto un primo tempo tutto sommato frizzantino da entrambi i lati con un equilibrio interrotto solamente dal gol di Haaland. Nella ripresa, però, è salito in cattedra Tijani Reijnders con una doppietta e tante giocate di alto profilo.

Le indicazioni dalla partita

E così mentre il Milan si consola con l’accoppiata Jashari-Modric, Reijnders prende già per mano la squadra di Guardiola. L’olandese, d’altro canto, deve raccogliere un’eredità pesante come quella di Kevin De Bruyne che a Napoli ha già avuto un discreto impatto. Mentre si delineano i contorni di un fiabesco “e vissero tutti felici e contenti”, al Barbera si è visto calcio di alto profilo.

Le indicazioni sono state positive da entrambi i lati. Anche Pippo Inzaghi, a proposito di cuori rossoneri e vecchie glorie, può uscire col sorriso per aver tenuto testa in diversi momenti della partita agli Sky Blues. Per i rosanero, l’obiettivo è quello di tornare a giocare in Serie A e dal punto di vista del pubblico, a giudicare da ieri sera, lo meriterebbe pure.

Che atmosfera al Barbera!

A tal proposito, l’atmosfera allo stadio “Renzo Barbera” è stata incredibile per l’Anglo-Palermitan-Trophy. Lo stadio era gremito in ogni ordine di posto in questo prematuro ma stuzzicante assaggio di grande calcio. La curva siciliana ha reso omaggio agli Oasis – tifosissimi dei Citizens – nella propria coreografia con un chiaro richiamo al brano “Live Forever” della rock band inglese. Il clima, insomma, è stato semplicemente fantastico.