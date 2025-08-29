Milan, la vittoria a Lecce non cancella i dubbi sul mercato: distanza tra Tare e Allegri, Max chiama il club allo scoperto

Il ds si scopre sullo scambio Gimenez-Dovbyk, il tecnico fa catenaccio ma invia un messaggio chiaro alla dirigenza: "Servono giocatori importanti". Botta e risposta sul nuovo modulo adottato a Lecce

Bisognava vincere, cancellare l’inopinata sconfitta interna dell’esordio e iniziare a dare qualche certezza all’ambiente. I tre punti sono arrivati, eppure di certezze nemmeno l’ombra. Perché nel Milan di oggi ognuno sembra andare per conto proprio.

Milan, Allegri e Tare distanti

Nel particolare, la distanza tra il ds Tare ed il tecnico Max Allegri rassomiglia sempre più ad un fossato da castello medievale. Perché il dirigente, nel prepartita di Lecce, ha ammesso che “questo cambio modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po’ in difficoltà. Dobbiamo essere bravi in queste 72 ore a portare a casa un giocatore di esperienza e lui lo è (in riferimento ad Akanji, ndr)”. Parole che denotavano sorpresa, e che nel post-partita sono state indirettamente smentite proprio da Allegri.

Allegri cambia modulo

“E’ un po’ che lo proviamo, d’altronde devo avere il tempo di conoscere i giocatori – ha detto Allegri riferendosi al 5-4-1 con cui è stata schierata la squadra – Invece di giocare con due davanti, oggi ho preferito aggiungere un uomo a metà campo. In questo modo abbiamo coperto bene il campo. Pensavamo di poter tornare al modulo classico, ma potremo farlo in futuro in base alle caratteristiche dei giocatori, l’importante è poter variare. Non ho mai concluso un campionato con lo stesso modulo con cui avevo iniziato. Il difensore? La società penserà ai giocatori importanti da prendere, perché al Milan bisogna prendere giocatori importanti“.

Allegri chiede rinforzi

Un messaggio forte e chiaro: servono giocatori pronti, da poter mandare subito in campo. Akanji sarebbe senza dubbio uno di questi, ma nella serata salentina a tenere banco è stato il possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk, attaccante ucraino della Roma. “Numericamente siamo ok, ma stiamo valutando anche lo scambio Dovbyk-Giménez. Dopo la partita capiremo se sarà fattibile“. Sono state le parole di Tare, alle quali ha fatto seguito la frase di Allegri nel suo classico stile glissante quando si tratta di mercato.

Nkunku “salvatore” del Milan

“Potremmo giocare anche senza attaccanti – spiega il tecnico livornese – Gimenez ha fatto una buona partita, oltretutto è che noi soltanto da venti giorni, dato che è arrivato il 5 agosto”. Nessun’altra parola su questo possibile scambio, mentre il tecnico ha salutato l’arrivo di Nkunku: ha grandi qualità, così come tanti giocatori che abbiamo davanti. Bisogna trovare l’equilibrio con la squadra”.