Milan: Vlahovic verso il Diavolo, entra in ballo Mendes per Estupinan

Pronto un contratto importante per il bomber serbo. Intanto, aumenta la fiducia per Estupinan, mentre si valuta ancora per Pubill

Decolla il calciomercato del Milan. Il club rossonero, dopo la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, si muove con decisione alla ricerca di un suo sostituto: il nome in cima alla lista è quello di Pervis Estupinan del Brighton. Sull’altra corsia, a destra, tra le opzioni valutate dal club c’è Pubill, mentre, riguardo al capitolo attacco, prende corpo l’idea di Dusan Vlahovic, considerato il primo obiettivo per il reparto offensivo.

Vlahovic al Milan: la situazione

Il Milan vuole affondare un colpo importante in attacco e guarda con attenzione a Dusan Vlahovic. Il serbo, ormai ai margini della Juventus, rappresenta la prima scelta per i rossoneri, ma al momento non ci sono ancora le condizioni per avviare una trattativa concreta. La cessione è infatti legata all’eventuale arrivo di un nuovo centravanti a Torino. La Juve attende un’offerta che tenga conto dell’ammortamento residuo a bilancio (circa 19,5 milioni), mentre l’idea di un prestito con obbligo di riscatto a cifre contenute non ha trovato apertura da parte dell’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero, dal suo canto, è pronto a fare uno sforzo sull’ingaggio, mettendo sul tavolo un’offerta da 6 milioni netti a stagione più bonus legati a rendimento e obiettivi di squadra. Una cifra inferiore ai 12 milioni attuali, ma che potrebbe salire negli anni successivi con il ritorno in Champions. Intanto la dirigenza monitora anche altre opzioni: tra queste, Hojlund del Manchester United, proposto in prestito. Un profilo meno adatto alle richieste tattiche del club, ma comunque considerato come possibile alternativa se non dovessero sbloccarsi le condizioni per arrivare a Vlahovic.

Aumenta la fiducia per Estupinan

Un altro fronte caldo del mercato del Milan riguarda le corsie esterne, con priorità alla fascia sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez. Il profilo individuato è quello di Estupinan del Brighton, con cui i rossoneri hanno già raggiunto un’intesa di massima sul contratto: quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione, con eventuale opzione sull’ultimo anno.

La trattativa tra i club è in corso. Jorge Mendes, agente del giocatore, sta cercando di limare la richiesta degli inglesi, ferma a 23 milioni. Il Milan è partito da un’offerta da 12 più bonus, respinta dal Brighton, e punta a chiudere intorno ai 15 milioni fissi con una parte variabile che possa avvicinare la soglia dei 20, considerata il tetto massimo.

I contatti sono continui e non si esclude una chiusura a breve. Il club spera di completare le visite mediche a inizio settimana per poi far partire Estupinan con la squadra verso Singapore, dove avrà luogo la tournée. Il passaporto spagnolo agevola il tesseramento, in quanto non andrebbe a occupare lo slot da extracomunitario. Il Milan procede con cautela, ma c’è fiducia.

Pubill: ok le visite preliminari

Per quanto riguarda la corsia di destra, il Milan valuta Marc Pubill, su cui il club ha voluto vederci chiaro dal punto di vista fisico. Nella giornata di ieri, venerdì 18 luglio, a Barcellona, sono stati effettuati test specifici sul ginocchio sinistro (operato nell’autunno 2023) con la supervisione di un medico scelto dal Milan e con l’ok del club spagnolo. Gli esiti sono stati rassicuranti, ma non rappresentano un via libera definitivo all’acquisto. L’operazione, intorno ai 15 milioni di euro, è ancora in fase di valutazione, anche perché sul giocatore c’è l’interesse del Wolverhampton. Il Milan, nel frattempo, tiene aperte anche altre piste: tra queste quella che porta a Doué, che lo Strasburgo valuta 25 milioni più bonus.