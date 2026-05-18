Milan, senza Leao si vola: la vittoria di Marassi conferma l’equivoco, Rafa potrebbe essere già un ex 

La squadra di Allegri ha una media punti da scudetto nelle partite in cui il portoghese non ha messo piede in campo: contro il Cagliari potrebbe ancora restare fuori dai titolari

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Senza Rafa Leao il Milan è da scudetto: dopo la vittoria col Genoa i numeri sembrano confermare quello che è stato l’equivoco tattico della squadra di Massimiliano Allegri per tutta la stagione. Un errore che il tecnico probabilmente non ripeterà nella prossima decisiva gara col Cagliari: Rafa, di fatto, è già un ex per il club rossonero.

Milan, la media punti senza Leao

La squalifica ha impedito a Rafa Leao di far parte del Milan tornato alla vittoria in casa del Genoa, dopo tre giornate di digiuno. Un dato che, allargando l’analisi ai risultati raccolti dai rossoneri in assenza del portoghese, non appare affatto nuovo. Anzi, a guardare bene i numeri si scopre che senza Leao il Milan in questa stagione ha tenuto un rendimento strepitoso: nelle 9 partite di campionato in cui Rafa non è sceso in campo, la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. I conti sono presto fatti: senza Leao, il Milan ha una media di 2,44 punti a partita, ovvero un cammino da scudetto.

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L’errore di Allegri su Leao

Il dato è ancora più evidente se si confronta questa media punti con quella generale, pari a 1,89. Di contro, va anche detto che i 9 gol in campionato di Leao – un bottino di certo non ragguardevole – sono risultati quasi sempre decisivi, portando complessivamente 13 punti alla squadra di Allegri.

Allargando l’analisi alle prestazioni del portoghese, la valutazione della sua stagione non può però che essere negativa. E fallimentare si è rivelata la decisione dello stesso Allegri di utilizzare Rafa come attaccante centrale, una scelta dettata sia dalla mancanza di una prima punta affidabile, sia dalla volontà – a inizio stagione – di non depauperare il valore economico del cartellino del portoghese.

Leao è già un ex

A una giornata dalla fine del campionato, però, le ragioni che hanno spinto Allegri a insistere tanto a lungo su Leao hanno ovviamente un peso assai minore: il Milan deve assicurarsi un posto in Champions League, questo è l’unica cosa che conta. E per raggiungere la Champions, proprio i numeri suggeriscono all’allenatore toscano di escludere Leao anche dall’ultima gara di campionato contro il Cagliari. Il portoghese ha scontato la squalifica e tornerà a disposizione del tecnico, ma immaginarlo titolare nel prossimo turno è alquanto complicato, anche per la contestazione senza fine nei suoi confronti da parte del pubblico milanista.

Considerato che Leao è destinato a fare le valigie a fine stagione, quella nella sconfitta con l’Atalanta della 36a giornata potrebbe essere stata la sua ultima apparizione con la maglia rossonera: il campionato non è ancora finito, ma di fatto Rafa può essere già considerato un ex del Milan.