Milan, Werner lancia un messaggio di mercato

Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, ha voluto lanciare un messaggio al suo club e alle pretendenti.

“Non so ancora un calciatore di livello internazionale. Se voglio diventare un grande campione – ha dichiarato a Die Welt – probabilmente dovrò giocare in un club diverso. Anche Naby Keita non si è pienamente affermato con noi, ma potrebbe raggiungere il top con il Liverpool. Il mio futuro? Ho ancora 4 o 5 anni per imparare e diventare un giocatore mondiale”.

Werner, nelle scorse settimane, era stato accostato al Milan, ma la richiesta del Lipsia è di 70 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 23:20