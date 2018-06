Milan: Yonghong Li cambia idea, furia Commisso

Altro che fumata bianca, in casa Milan regna nuovamente il caos e l’incertezza per quanto riguarda il futuro. In attesa della sentenza Uefa, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stata una brusca frenata nella trattativa legata alla cessione della società rossonera all'imprenditore Rocco Commisso.

L'attuale patron del Diavolo Yonghong Li avrebbe, infatti, chiesto una quota di azioni superiore a quanto proposto dall'acquirente. Invece che del 15% offerto da Commisso, Yonghong Li vorrebbe non meno del 25/30%. Un "cambio di strategia" che avrebbe mandato su tutte le furie lo stesso presidente dei NY Cosmos che, a sua volta, avrebbe risposto confermando l’ultimatum: accordo nei tempi concordati o ritiro dell’offerta.

Yonghong Li starebbe anche pensando di versare i famosi 32 milioni di euro al fondo Elliott (ha tempo fino al prossimo 6 luglio), così da "allungare" la propria vita alla guida del club e prendersi più tempo per fare le scelte migliori per sé e il futuro dello stesso Milan. Versando i 32 milioni ad Elliott, Mr. Li continuerebbe, infatti, a mantenere il controllo del club. Una situazione che potrebbe infastidire ancor di più l'Uefa che, in queste ore, è chiamata a decidere il prossimo futuro della società rossonera (sempre più probabile l’esclusione dall’Europa League e una forte multa).

Il gioco al rialzo di Mr. Li potrebbe rimettere in gioco Thomas Ricketts. Il proprietario dei Chicago Cubs, sostenuto da Morgan Stanley, potrebbe farsi avanti in maniera importante, subentrando a Rocco Commisso. L’impressione è che il futuro del Milan sia ancora tutto da scrivere. L’ultimatum di Commisso scadrà a breve e Yonghong Li non sembra avere fretta.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 07:35