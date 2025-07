Milan, Zazzaroni scatenato: "Tare che fa? E Furlani? A Cardinale sta bene tutto?". S'accende la polemica

Il direttore del Corriere dello sport perplesso per le strategie del Diavolo e per l'immobilismo sul mercato, l'attacco ai dirigenti: bufera sul web

E’ iniziato con un 3-0 al Milan Futuro il cammino dei rossoneri targati Allegri che ora sono attesi dalla tournèe in Asia e Australia. Convocati tutti i big, da capitan Maignan a Pulisic, Youssouf Fofana e Alex Jimenez, i quali, per precauzioni varie, non hanno preso parte alla amichevole. C’è il nuovo acquisto Samuele Ricci e il secondo portiere Pietro Terracciano, così come gli uomini sul mercato Yunus Musah, Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

I convocati per la tournèe

Allegri ha confermato tre giovanissimi, oltre ai due portieri Lorenzo Torriani e Noah Raveyre, per la tournée: sono stati convocati il 2005 Matteo Dutu (difensore centrale) 2006 Vittorio Magni (terzino destro e sinistro), il centrocampista Christian Comotto (2008) e l’attaccante Mattia Liberali (2007) ma intanto la società resta ferma sul mercato suscitando le perplessità di Ivan Zazzaroni.

Le critiche di Zazzaroni

In un duro post su Instagram il direttore del Corriere dello sport si rivolge alla società e scrive: “Il Milan continua ad avere due anime e nessuna sintonia: possibile che un manager capace come Tare non riesca a portare a termine un solo acquisto? Ricci è stato bloccato a gennaio per onorare una promessa fatta a un agente. Moncada collabora con Tare? E Furlani che fa? A Cardinale sta bene questo immobilismo? Sono domande che mi pongo da giorni. Presto le risposte. Da Allegri, immagino”.

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano i commenti: “Ottima considerazione e condivisibile: Ma perché nessuna testata giornalistica e/o tv ha la personalità di porre queste domande in conferenza stampa a Tare oppure all AD Giorgio Furlani vero artefice di tutto questo scempio?” e poi: “Il mercato finisce il 2 settembre, tutto il resto sono chiacchiere…” e anche: “L’immobilismo di Tare è causato da Furlani” e ancora: “Questa società e dirigenza di incapaci e presuntuosi bloccano ogni buon acquisto di Tare e Allegri …. Purtroppo”

C’è chi scrive: “Il Napoli, lo scorso anno, prese McTominay, Gilmour e Neres il 31 Agosto. Meno drammi gentilmente” e poi: “Il vero artefice è Elliot. Furlani, Cardinale, Moncada fanno solo quello che gli dicono i piani alti. Tare e Allegri lo sapevano già prima di firmare che questa era la situazione. Purtroppo in Italia imprenditori capaci di rilevare il Milan non ci sono…”, oppure: “Purtroppo quando questi incapaci hanno fatto fuori Maldini é finito il Milan, questa è la verità, é finito il Milanismo”

Il web è scatenato: “Tare ed Allegri sono professionisti che capiscono di calcio, ma finché ci sarà questa indegna “doppia proprietà” americana, potrebbe arrivare anche Mbappé insieme a Modrić: ma tanto non cambierebbe nulla…” e poi: “E così fu che l’ottimismo iniziale iniziò a scarseggiare. Non cambierà nulla col passato. Solo Allegri potrà fare miracoli ma per me non è più un allenatore di calcio” e infine: “Mercato iniziato da 15 giorni con i colpi da anni che avvengono nell’ultima settimana…”