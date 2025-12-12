Milan, ultimo mese senza bomber: Icardi, Zirkzee, Lucca e Fullkrug i candidati, i tifosi hanno già scelto

Il club, determinato ad accontentare Allegri, cerca la soluzione migliore per rinforzare l’attacco a gennaio: intanto i milanisti hanno già il loro preferito

Christian Pulisic segna come una prima punta, ma presto il Milan avrà un vero numero nove. Igli Tare e la dirigenza rossonera sono determinati ad accontentare Massimiliano Allegri nel mercato di gennaio e sondano quattro profili: Zirkzee, Icardi, Lucca e Fullkrug i candidati, i tifosi hanno già scelto il loro preferito.

Milan, una centravanti per Allegri

Una punta per Massimiliano Allegri, questa la priorità del Milan nel mercato di gennaio: Igli Tare è già al lavoro da settimane per accontentare il suo allenatore e portare a Milanello un centravanti di qualità, con gol nei piedi, in grado di colmare il vuoto nell’organico rossonero. Oggi, infatti, Santiago Gimenez – il cui rendimento in zona gol non è stato certo esaltante finora – è l’unica vera prima punta a disposizione di Allegri.

Zirkzee, Lucca, Fullkrug e Icardi

I nomi sondati dal Milan sono quattro. Il primo, quello di Joshua Zirkzee, è quello su cui Tare lavora da più tempo: l’ex Bologna rientra nei parametri dettati dalla dirigenza, soprattutto in quanto a talento da esprimere e crescita potenziale del valore del cartellino, ma l’accordo con il Manchester United è ancora lontano. Allegri gradirebbe Lorenzo Lucca, attaccante che sta trovando poco spazio al Napoli ma il cui acquisto risulta tecnicamente complicato (è in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese. Negli ultimi giorni, inoltre, si sono aggiunte le voci su Fullkrug, 32enne tedesco in forza al West Ham, e su Mauro Icardi (33 anni a febbraio), in esubero al Galatasaray dopo l’esplosione di Victor Osimhen e deciso a non rinnovare col club turco: entrambi sarebbero stati proposti al Milan, che dovrebbe fare un’eccezione ai suoi parametri per acquistare un bomber ultratrentenne.

La scelta dei tifosi rossoneri

Mentre Tare e i dirigenti valutano la migliore mossa da compiere, i tifosi del Milan si sono già schierati: se questo è il quartetto tra cui scegliere, allora la soluzione per i rossoneri è chiara. “Zirkzee non è un centravanti e Lucca è una città: serve Icardi”, scrive Antonio su X. “Icardi sarebbe ottimo per Allegri”, aggiunge Ridebene. “Voglio Icardi”, aggiunge Maria. “Zirkzee è bravo, ma non serve adesso: a gennaio abbiamo bisogno un Icardi o simile, uno che in serie A sappia fare tanti gol. No scommesse, no fuori ruoli: un 9 goleador”, sintetizza Federico. Amesis, invece, vira sul disfattismo: “Parliamo di attaccanti bolliti, anche Icardi. Serve una bestia alla Haaland!”, scrive.