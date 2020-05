Milan, Zlatan Ibrahimovic si sfoga di nuovo sui social

Tornato in Italia dalla Svezia all’inizio di questa settimana, Zlatan Ibrahimovic si è messo immediatamente al lavoro a Milanello, in vista della possibile ripresa della Serie A a giugno.

L’attaccante svedese del Milan, che ha evitato la quarantena di due settimane sottoponendosi a due tamponi (entrambi negativi) da giorni manda segnali al mondo rossonero attraverso il suo profilo social. “God iZ back and watches over you”, “Dio è tornato e vi sorveglia”, aveva scritto alcuni giorni fa.

Sabato è stato particolarmente attivo: prima in una story su Instagram ha pubblicato una foto che lo immortata al lavoro a Milanello, con la scritta “Try to stop me”, “Provate a fermarmi”.

Poi nel pomeriggio, commentando la ripresa del campionato in Bundesliga (5 partite dalle 15.30), ha postato un messaggio che sa più di sfogo nei confronti della situazione in Italia. “Bundesliga. Loro lo dicono, lo fanno. Grazie”, è la frase di Ibra con la bandiera tedesca sullo sfondo.

Un segnale di frustrazione evidente, anche se implicito, diretto alle istituzioni italiane, che ancora non hanno dato il via libera per la ripresa del campionato, che in ogni caso non avverrà prima di un mese (la data indicata dalla Lega è del 13 giugno).

SPORTAL.IT | 16-05-2020 16:00