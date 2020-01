Milan, Zlatan Ibrahimovic subito titolare: gol e assist

Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di cominciare. L'attaccante svedese, a poco più di 24 ore dal suo atterraggio a Linate, è sceso già in campo, da titolare, nell'amichevole del Milan contro la Rhodense, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

L'ex punta dei Los Angeles Galaxy, schierata da Pioli al centro del tridente offensivo, è andata anche a segno nel 9-0 che il Diavolo ha rifilato ai dilettanti, e ha servito un assist per la rete di Calhanoglu. Il Milan è andato in gol anche con le doppiette di Calabria e Piatek e le reti di Paquetà, Leao, Castillejo.

Pioli ha testato subito Ibrahimovic, che da ottobre, su sua stessa ammissione, non toccava più un pallone: l'ex Inter e Juventus è stato schierato al centro del tridente, al fianco di Suso e Calhanoglu nel 4-3-3. Ibrahimovic, che si pensava potesse esordire solo in Coppa Italia contro la Spal il 15 gennaio, punta invece a scendere in campo già contro la Sampdoria tra tre giorni.

"Sono già pronto, spero di giocare anche oggi in amichevole a Milanello – aveva detto in conferenza stampa -. Ho scelto il Milan per l'adrenalina, non per il denaro. Ho avuto più richieste oggi a 38 anni di quando ne avevo 28. Mi ha chiamato Maldini dopo la mia ultima gara di Los Angeles. Ecco, dopo Bergamo ho ricevuto ancora più chiamate. Oggi – ha detto ancora – sono molto più cattivo… In realtà sono sempre me stesso e i miei compagni mi conosco. Bisogna sempre lavorare duro e saper soffrire per poter dare il massimo di se stessi. A me piace il lavoro duro".

Lunedì lo svedese potrebbe partire dalla panchina e giocare uno spezzone di gara, mentre Piatek verrà schierato dall'inizio contro i doriani.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 17:39