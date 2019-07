Milanisti divisi sull'addio di un attaccante

E se il Milan decidesse di tenersi Andrè Silva? È quello su cui s’interrogano i tifosi dopo la notizia dell’offerta del Southampton per il centravanti portoghese, reduce dal prestito al Siviglia. Nessuno sembrava pronto a rimpiangere il giocatore acquistato nell’estate del 2017 dal Porto per quasi 40 milioni di euro, ma ora che un nuovo club potrebbe portarlo via tra i tifosi rossoneri c’è chi teme che il portoghese possa esplodere altrove e che il Milan finisca per leccarsi le ferite per un’altra pessima operazione di mercato.

“TENIAMOLO”. “Per meno di 40 milioni di euro non prendiamo nessun giovane attaccante con la sua qualità tecnica. Tanto vale tenerlo e provarlo facendolo giocare (a ‘sto giro) nel suo ruolo”, la tesi di Alberto che punta sul buon senso, mentre Giam bada principalmente alla questione plusvalenze: “Certo che acquisire un calciatore per 38 milioni e poi non farlo mai giocare perché prendi Kalinic e lo fai giocare, nonostante prestazioni scarse, non mi è sembrata cosa sensata” . Per Lorenzo, invece, Andrè Silva si può anche cedere, ma ad una cifra congrua. “Pagato 38 milioni. O ci danno 38 milioni o ciao e grazie. Ma siamo al mercato? Che è sta cosa che i nostri giocatori si svendono sempre?!”.

SI’ ALLA CESSIONE. Tra chi invece vorrebbe cedere André Silva c’è Matteo, che però sa che l’operazione non sarà facile o favorevole. “Purtroppo hanno acquistato bidoni, è normale che fai difficoltà a venderli”. Da questo punto di vista, si mostra più pratico Andrea: “Datelo subito, non li prendi più di 18 milioni per questo qua”, spiega il tifoso, con cui concorda Tobaldo: “18 milioni sono oro colato per uno che in 2 anni ha fatto vedere solo che non è adatto al calcio che conta”. Insomma, qualunque decisione prenda il Milan, di certo non verrà accettata da tutti i tifosi.

SPORTEVAI | 03-07-2019 14:07