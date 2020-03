Milanisti furiosi: "Gazidis un incapace, questa è la prova"

Con l’addio di Zvonimir Boban il Milan pare pronto a entrare in un nuovo progetto, quello che dovrà fare capo a Ralf Rangnick, il manager tedesco che ha costruito i successi del Lipsia, squadra che in questa stagione, con Nagelsman in panchina, è riuscita ad arrivare ai quarti di Champions League.

Rangnick in dubbio

Tuttavia Rangnick non è ancora il manager del Milan, anzi dalla Germania è arrivata una indiscrezione che ha gettato nel panico i tifosi rossoneri. Secondo Sky Germania, infatti, il tedesco potrebbe rifiutare, per motivi imprecisati, la panchina del Milan.

“Perfetto, questa notizia serve a smascherare l’incapacità tecnica di Gazidis dopo i danni fatti all’Arsenal”, il commento di Dan su una delle pagine Facebook dedicate al Milan.

L’accusa dei tifosi all’a.d. sudafricano è quella di aver mandato in crisi la struttura attuale del club – con il siluramento di Boban – senza avere ancora la firma di Rangnick.

Tifosi in rivolta

“Dopo tutto ‘sto casino non viene più… vedremo cosa farà ora chi è a capo della società”, scrive Marco, accusando Gazidis. “Altro fallimento di quello stratega di Gazdis. Quando si dice: non ne sta azzeccando una!!!!”, aggiunge Luigi.

La critica di Flavio, invece, riguarda l’intera strategia di Elliott: “E te pareva – scrive il tifoso – Gazidis ha cacciato Boban e ora che fa? Assumerà lui tutte le cariche in modo da assicurarci una serie B perenne. E comunque mi fa specie Elliott (e chi per esso) che non ha ancora capito che senza titoli sportivi che si rinnovano (intendo che si continui a vincere qualcosa) il valore del brand continuerà a depauperarsi e che non riuscirà a venderlo guadagnandoci”.

SPORTEVAI | 12-03-2020 10:17