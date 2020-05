Milanisti spaccati sul rinforzo scelto da Rangnick: "Ma chi è?”

Il primo colpo dell’era Rangnick potrebbe essere un difensore. Lo dicono i giornali italiani, che indicano nel partner di Romagnoli la prima necessità del Milan sul mercato, ma anche quelli tedeschi, secondo cui i rossoneri sarebbero pronti a fare la spesa nella Bundesliga per colmare il vuoto nel pacchetto difensivo.

Rangnick pronto per la scommessa Kilian

Secondo Kicker, Rangnick avrebbe già ben chiaro in mente il suo primo investimento, una volta presa in mano l’area tecnico-sportiva del Milan. Si tratta di Luca Kilian, centrale classe ’99 cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund ed esploso quest’anno al Paderborn, nella sua prima stagione nel massimo campionato tedesco.

Grandi mezzi fisici – è alto 192 cm – ma soprattutto personalità e spiccato senso della posizione: queste le caratteristiche di Kilian, che con Romagnoli formerebbe di certo una coppia completa. Inoltre si libererebbe con soli 2 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria.

Il prospetto tedesco, però, non entusiasma i tifosi rossoneri. Alcuni vorrebbero una sicurezza accanto a Romagnoli, altri invece sono pronti a tuffarsi nel nuovo corso targato Rangnick. “Ha giocato con la Germania U21 e per 2 milioni è un buon affare”, scrive Said su una pagina Facebook dedicata al Milan.

Luka concorda: “Per Upamecano, Konate e Orban (difensori centrali del Lipsia) la Red Bull speso in tutto 4 milioni. Adesso sono ai quarti di Champions e si giocano lo scudetto in Germania. Per Werner hanno speso 14 milioni. Forse non li ha scoperti proprio tutti lui, ma Ragnick non mi sembra uno stupido”.

La maggioranza dei milanisti non si fida del tedesco

In maggioranza, però, è il fronte anti-Rangnick. “Mi ricorda tanto quando Galliani ha preso per 2 milioni Josè Mauri dal Parma fallito… un campione”, ironizza Lorenzo. “Padeborn… club dalla storia gloriosa! Ultimo in classifica in Bundesliga, ma che vuoi che sia… l’importante è il nome esotico!”, aggiunge Fabrizio.

Cristian è spietato: “Quando vuoi Kilian Mbappé ma ti mandano suo cugino Kilian…”. Infine Massimo: “Ma tutti giovani tutti stranieri e tutti scarsi: ma qualcuno arriva buono?”.

