Milano annuncia Della Valle

La EA7 Emporio Armani Milano ha annunciato di avere raggiunto un accordo pluriennale con Amedeo Della Valle, guardia, proveniente dalla Pallacanestro Reggiana e membro della nazionale italiana.

Nato a Alba (Cuneo) l'11 aprile 1993, 1.94 di statura, figlio dell'ex giocatore Carlo Della Valle, lo scorso anno con Reggio Emilia ha segnato 17.5 punti di media in Eurocup ed è stato nominato nel primo quintetto della competizione. E' stato secondo per valutazione e punti per gara, primo per falli subiti, tiri liberi segnati e tentati. Ha vinto la classifica dei tiri liberi in Italia nel 2017/18 con il 90.5%.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 15:15