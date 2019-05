Milano cade in casa con Avellino

Subito un colpo di scena nei playoff. L’Olimpia Milano perde la gara d’apertura dei quarti di finale (82-74), cedendo così subito il fattore campo alla Sidigas Avellino, in una partita sempre all’inseguimento, escluso un illusorio avvio. I rimbalzi in attacco ed una differente energia fanno la differenza, così come le giornate di Sykes e Udanoh, mentre i tricolori pagano una giornata pessima al tiro dall’arco (6/25) e non basta un Micov da 23 punti. La serie è già in salita ed il Forum contesta alla fine, con il ‘tirate fuori i c…’ rivolto ai giocatori biancorossi.

Confermate le assenze di James e Nedovic per i tricolori, dall’altra parte non recuperano Green e Nichols. L’avvio è equilibrato, con Micov e Harper protagonisti, poi i padroni di casa piazzano un primo allungo (20-12 al 9’), con il gioco in velocità guidato da Cinciarini ed un buon lavoro difensivo. L’ingresso delle seconde linee blocca l’abbrivio biancorosso e gli irpini sono pronti ad approfittarne, con Sykes e Filloy, per allungare il parziale fino al 12-2 ed alla tripla di Silins per il sorpasso (22-24 al 13’). La Scandone prosegue il suo ottimo momento e allunga a più riprese sul +6, lavorando bene a rimbalzo offensivo, stesso distacco all’intervallo lungo (33-39 al 20’).

L’AX prova ad andare un po’ vicino a canestro da Tarczewski, in avvio di ripresa, ma sbaglia le triple aperte sugli scarichi ed Avellino supera la doppia cifra di vantaggio (38-50 al 23’), con due invenzioni (ed un gioco da 4 punti) di Sykes. Le due squadre si scambiano un parziale di 9-0 nei minuti successivi, replicato dalla squadra di Pianigiani a cavallo dell’ultimo intervallo, con un Jerrells entrato in partita, per il -3 a 9’ dalla fine. Gli irpini tornano a punire dall’arco e scappano nuovamente a +8, con due pesantissimi canestri di Silins, poi Milano sfrutta i liberi per lanciare la volata finale. Ma CJ sbaglia la tripla del sorpasso, arrivano altri errori, Filloy e Udanoh la chiudono ed è 1-0 Avellino.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 18-05-2019 20:46