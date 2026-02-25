Nella memoria visiva che ha arricchito la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la potenza dell’immagine del braciere spento è vivida, presente. Domenica 22 febbraio si è spenta la Fiamma Olimpica, consacrando l’edizione italiana dei Giochi a un passato recente, che ha introdotto la possibilità per quanto complessa di rendere le Olimpiadi diffuse, ispirata al rispetto dei territori. Milano Cortina non è archiviata, è ma costituisce un avvio, un inizio.
Il 24 febbraio la Fiamma Paralimpica si è accesa a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, ed è arrivata a Torino da dove partirà il Viaggio che attraverserà l’Italia per undici giorni, accompagnando i protagonisti e gli appassionati verso i Giochi Paralimpici Invernali, che incominceranno ufficialmente il 6 con l’arrivo a Verona della Fiamma Paralimpica per chiudersi il 15 marzo 2026.
- Il Viaggio della Fiamma Paralimpica: le tappe
- I numeri delle Paralimpiadi Invernali
- Discipline, atleti e i numeri
- Dove vedere e seguire le gare
Il Viaggio della Fiamma Paralimpica: le tappe
Le tappe del Viaggio della Fiamma Paralimpica Milano Cortina 2026 sono scandite dal passaggio per i comuni interessati, a partire dal capoluogo piemontese per approdare a Verona:
- 24 febbraio – Torino
- 25 febbraio – Milano
- 26 febbraio – Roma
- 27 febbraio – Bolzano/Bari
- 28 febbraio – Trento
- 2 marzo – Trieste /Napoli
- 3 marzo – Cortina/Bologna
- 4 marzo – Venezia
- 5 marzo – Padova
- 6 marzo – Verona
A sottolineare la continuità della manifestazione sportiva è la scelta di celebrare all’Arena di Verona la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, come confermato e illustrato in una conferenza stampa lunedì 23 febbraio a Milano, presso la Torre Allianz.
Il via delle prossime Paralimpiadi Invernali avverrà, dunque, nello stesso luogo in cui domenica sono finite le Olimpiadi: la quattordicesima edizione dei Giochi Paralimpici invernali della storia prevede la partecipazione di 660 atlete e atleti da quanto noto, provenienti da 50 paesi.
I numeri delle Paralimpiadi Invernali
Sei diversi sport, con gare e competizioni che si terranno in tre città diverse: oltre a Milano e Cortina, il calendario include anche Tesero, in Trentino. Andranno avanti fino a domenica 15 marzo e la cerimonia di chiusura si terrà allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina ci saranno il biathlon paralimpico, il curling in carrozzina, lo snowboard paralimpico e il para ice hockey, anche detto hockey su slittino (a Milano). Alcuni sport prevedono non solo diverse specialità e formati di gara, ma anche diverse categorie.
Discipline, atleti e i numeri
Rimanendo nell’ambito dello sci alpino, esattamente come avviene per i Giochi estivi, atlete e atleti si dividono in standing, dove si scia in piedi, eventualmente con gli stabilizzatori (bastoncini con un piccolo sci al termine); sitting, cioè seduti su un monosci; e vision impaired, atleti e atlete non vedenti o ipovedenti, che sciano con una guida che li anticipa in pista.
Sci, snowboard e curling si terranno a Cortina: i primi due sulla pista Olympia delle Tofane, il terzo allo stadio del ghiaccio. Le gare di biathlon e sci di fondo si faranno a Tesero, mentre il torneo di para hockey, che si gioca a squadre miste composte da uomini e donne, sarà all’Arena Santa Giulia di Milano. Per l’Italia, come annunciato, ci saranno 42 atleti (più 3 guide), 37 uomini e 5 donne, gareggeranno nei sei sport. Portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro protagonisti, a loro volta, della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale nel dicembre scorso.
Dove vedere e seguire le gare
Le gare saranno trasmesse in televisione e in streaming dalla Rai, sui canali Rai 2 e RaiSport con avvio delle dirette a partire dal giorno 5 marzo quando anche Virgilio Sport incomincerà a seguire live le gare in programma.
VIRGILIO SPORT