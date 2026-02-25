Dopo i Giochi Invernali, riparte il Viaggio della Fiamma Paralimpica che arriverà a Verona il 6 marzo quando prendono il via ufficialmente le Paralimpiadi Invernali

Nella memoria visiva che ha arricchito la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la potenza dell’immagine del braciere spento è vivida, presente. Domenica 22 febbraio si è spenta la Fiamma Olimpica, consacrando l’edizione italiana dei Giochi a un passato recente, che ha introdotto la possibilità per quanto complessa di rendere le Olimpiadi diffuse, ispirata al rispetto dei territori. Milano Cortina non è archiviata, è ma costituisce un avvio, un inizio.

Il 24 febbraio la Fiamma Paralimpica si è accesa a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, ed è arrivata a Torino da dove partirà il Viaggio che attraverserà l’Italia per undici giorni, accompagnando i protagonisti e gli appassionati verso i Giochi Paralimpici Invernali, che incominceranno ufficialmente il 6 con l’arrivo a Verona della Fiamma Paralimpica per chiudersi il 15 marzo 2026.

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica: le tappe

Le tappe del Viaggio della Fiamma Paralimpica Milano Cortina 2026 sono scandite dal passaggio per i comuni interessati, a partire dal capoluogo piemontese per approdare a Verona:

24 febbraio – Torino

25 febbraio – Milano

26 febbraio – Roma

27 febbraio – Bolzano/Bari

28 febbraio – Trento

2 marzo – Trieste /Napoli

3 marzo – Cortina/Bologna

4 marzo – Venezia

5 marzo – Padova

6 marzo – Verona

A sottolineare la continuità della manifestazione sportiva è la scelta di celebrare all’Arena di Verona la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali e l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, come confermato e illustrato in una conferenza stampa lunedì 23 febbraio a Milano, presso la Torre Allianz.

Il via delle prossime Paralimpiadi Invernali avverrà, dunque, nello stesso luogo in cui domenica sono finite le Olimpiadi: la quattordicesima edizione dei Giochi Paralimpici invernali della storia prevede la partecipazione di 660 atlete e atleti da quanto noto, provenienti da 50 paesi.

I numeri delle Paralimpiadi Invernali

Sei diversi sport, con gare e competizioni che si terranno in tre città diverse: oltre a Milano e Cortina, il calendario include anche Tesero, in Trentino. Andranno avanti fino a domenica 15 marzo e la cerimonia di chiusura si terrà allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina ci saranno il biathlon paralimpico, il curling in carrozzina, lo snowboard paralimpico e il para ice hockey, anche detto hockey su slittino (a Milano). Alcuni sport prevedono non solo diverse specialità e formati di gara, ma anche diverse categorie.

Discipline, atleti e i numeri

Rimanendo nell’ambito dello sci alpino, esattamente come avviene per i Giochi estivi, atlete e atleti si dividono in standing, dove si scia in piedi, eventualmente con gli stabilizzatori (bastoncini con un piccolo sci al termine); sitting, cioè seduti su un monosci; e vision impaired, atleti e atlete non vedenti o ipovedenti, che sciano con una guida che li anticipa in pista.

Sci, snowboard e curling si terranno a Cortina: i primi due sulla pista Olympia delle Tofane, il terzo allo stadio del ghiaccio. Le gare di biathlon e sci di fondo si faranno a Tesero, mentre il torneo di para hockey, che si gioca a squadre miste composte da uomini e donne, sarà all’Arena Santa Giulia di Milano. Per l’Italia, come annunciato, ci saranno 42 atleti (più 3 guide), 37 uomini e 5 donne, gareggeranno nei sei sport. Portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro protagonisti, a loro volta, della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale nel dicembre scorso.

Dove vedere e seguire le gare

Le gare saranno trasmesse in televisione e in streaming dalla Rai, sui canali Rai 2 e RaiSport con avvio delle dirette a partire dal giorno 5 marzo quando anche Virgilio Sport incomincerà a seguire live le gare in programma.

