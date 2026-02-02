Milano-Cortina, allarme meteo: discesa a rischio, potrebbe cambiare tutto, il pericolo per Goggia e Franzoni

Le previsioni meteo creano apprensione in vista delle due discese libera in programma il 7 e 8 febbraio: Goggia, Franzoni e tutti i ragazze e le ragazze della nazionale azzurre devono superare un altro ostacolo

Prima la neve che manca, ora che rischia di essere troppa. Quando si parla di sport invernali, il meteo gioca un ruolo fondamentale e potrebbe farlo ancora di più nei giorni inaugurali delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si trovano subito di fronte a un ostacolo.

Allarme meteo in vista dei Giochi

Guardare il cielo è un’abitudine che hanno tutti gli sportivi che praticano attività outdoor e che finisce per essere ancora più importante quando si parla di sci alpino e c’è di mezzo la neve. Per settimane si è parlato di mancanza di neve per le Olimpiadi di Milano-Cortina, ora però la situazione rischia di prendere la piega opposta. Le previsioni meteo infatti segnalano neve già a partire dai prossimi giorni, un fenomeno che interesserà tutte le località dove sono previste le gare e in particolare le piste di Bormio e di Cortina.

Discesa libera: il programma tra prove e gara

Neanche il tempo di mandare in archivio le gare di Crans Montana che per gli atleti della velocità è già il momento di tornare in pista. Il primo appuntamento è infatti in programma per la giornata di mercoledì con la prima prova cronometrata della discesa maschile a Bormio, il giorno successivo seconda prova per i ragazzi e prima per le ragazze, poi ancora il 6 doppio appuntamento sia maschile che femminile e infine il 7 la terza prova dedicata alla prova femminile, nella stessa giornata in cui ci sarà la gara maschile (quella di Goggia e compagne è prevista l’8). Difficilmente gli atleti parteciperanno a tutte e tre le prove cronometrate, in Coppa del Mondo si prova per due volte la pista ma almeno una è necessaria per prendere parte alla gara.

Il pericolo per Goggia, Franzoni e compagni

La neve che dovrebbe cadere nei prossimi giorni però potrebbe cambiare notevolmente il programma. La neve fresca infatti rappresenta a volte un problema come dimostrato dalla recente gara femminile di Crans Montana che gli organizzatori sono stati costretti a sospendere e poi ad annullare. Senza due prove non sarà possibile effettuare la gara e anche se prematuro parlarne non è neanche impossibile pensare a dei rinvii. Inoltre per Goggia, Franzoni e tutti gli altri discesisti azzurri c’è anche un altro pericolo. Dovranno infatti scegliere con attenzione quali prove affrontare in fase di preparazione per non rischiare di rimanere fregati dal maltempo.