L'annuncio ufficiale delle convocazioni in vista dei prossimi Giochi Olimpici: dieci in tutto i pattinatori e le pattinatrici presenti nella lista

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A meno di due mesi dall’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, lo staff tecnico della Nazionale italiana di short track ha diramato i nominativi dei convocati protagonisti dei prossimi Giochi Olimpici.

Oltre le polemiche che hanno anticipato il pre, a rappresentare e competere per l’Italia saranno in dieci equamente distribuiti tra uomini e donne. Nomi top per lo short track italiano, su cui sarà inevitabile evocare controversie, liti intestine e rivalità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I convocati e le convocate di short track

Tornando ai nomi dei convocati e delle convocate per l’Italia team di short track, la Federazione ha confermato i nomi clou con l’aggiunta di alcuni emergenti:

SETTORE MASCHILE : Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Riserve: Mattia Antonioli (C.S. Esercito) e Alessandro Loreggia (Fiamme Oro).

: (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Riserve: Mattia Antonioli (C.S. Esercito) e Alessandro Loreggia (Fiamme Oro). SETTORE FEMMINILE: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Riserva: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro).

L’Italia sarà presente nelle tre staffette in programma e avrà a disposizione il contingente massimo di 3 atleti nelle sei gare individuali (500, 1.000, 1.500 metri).

Le dichiarazioni post annuncio

Gli azzurri saranno seguiti in loco dall’head coach Mengyao Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari, guidati dall’High Perfromance Director Kenan Gouadec, il quale ha analizzato come segue la scelta degli atleti convocati:

“Guardiamo con grande fiducia a queste Olimpiadi perché siamo convinti di avere a disposizione una squadra forte, unita e motivata, che può contare su un giusto mix di gioventù ed esperienza. Come testimoniato dai risultati ottenuti nel World Tour, il livello del gruppo è decisamente alto. Abbiamo perciò dovuto effettuare scelte assai sofferte – spiega Gouadec-. Nel corso dell’ultima settimana, insieme all’intero staff tecnico, abbiamo analizzato a fondo tutti i dati e i video a disposizione, ripassando in rassegna tutti i risultati di questa così come della scorsa stagione, in modo da selezionare quella che a nostro avviso è la squadra migliore. Ora non ci resta che lavorare con lo sguardo fisso al nostro grande obiettivo”.

La Nazionale, che è attualmente in raduno al centro tecnico federale di Bormio, godrà di qualche giorno di stacco e riposo per Natale per poi riprendere i lavori sul ghiaccio dal 27 dicembre fino ai giorni che precederanno la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

In attesa di questo appuntamento è prevista la partecipazione ai Campionati europei, che si terranno a Tilburg, nei Paesi Bassi, tra il 16 e il 18 gennaio.

La controversia Fontana-Cassarà

Il Tribunale della Federghiaccio ha assolto Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli dall’accusa di Arianna Fontana di averla fatta cadere di proposito. Una controversia che ha diviso il mondo del pattinaggio e che ha messo a rischio la partecipazione della campionessa olimpica alle prossime Olimpiadi a causa di quanto accaduto in un allenamento misto nel 2019.

Fontana aveva accusato di comportamento antisportivo e di averla fatta cadere durante un allenamento misto a Courmayeur Dotti e Cassinelli portando a un processo davanti al Tribunale Federale della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) a Milano, che si è concluso con l’assoluzione dei due nel marzo 2024.

Una decisione accolta dalla campionessa con stupore, che ha messo in discussione i suoi rapporti con la Federazione e la sua possibile partecipazione a Milano Cortina. Una eventualità cancellata dalla convocazione.