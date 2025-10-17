Presentata in una conferenza stampa la cerimonia di apertura a San Siro: il 6 febbraio si celebrerà l'armonia e la creatività italiana

Nella presentazione di ciò che sarà una fase iconica dei prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, convivono il racconto artistico, creatività e identità italiana con l’evidenza dell’imminente addio a un impianto celebre quanto rappresentativo della città. Proprio dal centro dello stadio Giuseppe Meazza che ospiterà l’evento, la Fondazione ha svelato il titolo, la visione creativa e la prima tra i talenti coinvolti che daranno omaggio a Giorgio Armani, recentemente scomparso. Confermata la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La conferenza di presentazione della cerimonia di apertura

Presenti le figure istituzionali che concorrono ai presupposti della cerimonia stessa, ovvero il Presidente Giovanni Malagò (ex numero 1 del CONI), il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman di Balich Wonder Studio con i sindaci di Milano e Verona, Sala e Tommasi.

Forse l’ultimo vero show, di portata mondiale, che andrà in scena a San Siro: lo stadio da qui al 2031 verrà sottoposto a un progressivo svuotamento di appuntamenti per lasciare spazio al progetto che vedrà collaborare Inter e Milan.

Intanto, da qui al 6 febbraio 2026, il suo ruolo sul fronte dei Giochi sarà centrale per rappresentare quel concetto di armonia quale concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale divenuto il filo conduttore, e di ispirazione, per questo evento.

“Armonia sarà il filo conduttore di una narrazione che intreccia fantasia e bellezza, Leonardo e i grandi inventori, il design e il gusto italiano, la musica e l’eleganza. Un racconto corale che celebra il talento italiano in tutte le sue forme: dagli artisti agli atleti, fino ai giovani che costruiscono il domani”, si legge nel comunicato ufficiale della presentazione.

Malagò, Sala e Fontana tra gli altri

Omaggio a Giorgio Armani

Il primo nome annunciato è quello dell’attrice e cantante Matilda De Angelis, nota a livello internazionale grazie alle sue interpretazioni divenute celebri in primis quella accanto a Nicole Kidman ma i titolo abbondano. Alla sua voce il compito di guidare la cerimonia.

A lavorare alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 ci sarà una squadra di creativi di altissimo livello guidata da Marco Balich, già autore di memorabili Cerimonie Olimpiche. Il team include:

Simone Ferrari, Creative Director e Deputy Creative Lead

Damiano Michieletto, Creative Director

Lida Castelli, Protocol Creative Director

Lulu Helbaek, Creative Director

Sono state presentate anche alcune delle eccellenze che lavoreranno alla Cerimonia di Apertura:

Paolo Fantin, Production Designer

Andrea Farri, Music Director

Massimo Cantini Parrini, Costume Designer

Durante la conferenza stampa, è stato annunciato un tributo speciale a Giorgio Armani, simbolo dell’eccellenza italiana e amico dello sport, che coniuga creatività, rigore e passione per i valori che ci rendono orgogliosi.

Una Cerimonia diffusa, come i Giochi Milano Cortina 2026 sarà la prima edizione dei Giochi Invernali con un modello policentrico. Anche la Cerimonia rifletterà questa visione: grazie a un progetto innovativo e inclusivo, tutti gli atleti potranno partecipare vivendo un’esperienza condivisa tra Milano, Cortina, la Valtellina e la Val di Fiemme. Il palcoscenico dell’Armonia È stato inoltre svelato il render ufficiale del palcoscenico che vi possiamo mostrato.

Il presidente Mattarella aprirà i Giochi

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione, ha sottolineato il tema e lasciato spazio, inoltre, ad alcuni annunci attesi ma formalizzati: “Armonia non è solo un tema: è la nostra promessa al mondo. In questi Giochi, le montagne parleranno alle città, le persone si riconosceranno nei valori comuni e l’Italia mostrerà la sua capacità di unire, accogliere e ispirare. La Cerimonia di Apertura sarà il primo grande abbraccio globale di Milano Cortina 2026”. E ha confermato la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dichiarerà aperti i Giochi, ufficialmente.

Andrea Varnier ha dichiarato: “Milano Cortina 2026 ha scelto di costruire un modello innovativo e sostenibile, in linea con la sua missione e con l’eredità che intende lasciare. La Cerimonia di Apertura sarà il primo momento in cui questo racconto prenderà forma davanti al mondo, con una visione che rispetta i territori, valorizza i talenti e parla alle generazioni future”.

I 16 giorni di Milano Cortina 2026: i numeri attesi

Nei 16 giorni in cui Milano ospiterà i Giochi invernali si attendono circa 800 mila persone: l’amministrazione e l’organizzazione stanno lavorando nella prospettiva di ospitarne un numero molto maggiore. Oltre a San Siro, ritocchi ci saranno anche al Pala Italia, dalla viabilità alle opere accessorie come percorsi pedonali e ciclabili che serviranno per accedere all’impianto.

Al Meazza i lavori di allestimento dovrebbero incominciare a gennaio considerate le infrastrutture già evolute come metro e percorsi. Come nota finale, non poteva mancare il riferimento alla cerimonia di chiusura che sarà invece il 22 febbraio all’Arena di Verona, città rappresentata dal sindaco, ex calciatore, Damiano Tommasi.