Milano Cortina, Goggia non ha paura della pressione: la scelta difficile dell’Italia. Vonn miracolosa ma c’è un rischio in più

La confessione allarmante di Federica Brignone mette ancora più pressione su Sofia Goggia in vista della gara di domenica, Vonn col crociato rotto è sempre tra le favorite. Il rischio nebbia tiene tutti in allerta

La prima prova di discesa libera femminile va in archivio al termine di una giornata complicata. Le condizioni della pista con la tanta neve caduta non hanno permesso alle atlete di esprimersi ai massimi livelli. L’Italia si affida al talento di Sofia Goggia e al rapporto unico che ha con l’Olympia delle Tofane. Vonn continua a stupire tutti. Ma domenica il rischio nebbia tiene tutti in allerta.

Goggia, speranza azzurra

L’Olympia delle Tofane è una pista di casa. Sofia Goggia non vuole mettersi pressione extra in vista della discesa di domenica ma è evidente che le speranze di podio per l’Italia siano affidate soprattutto se non solo a lei. Nella prima prova la bergamasca va forte solo a tratti, la scarsa visibilità consiglia prudenza e l’azzurra non vuole rischiare ma la sensazione è che su quella pista la fiducia sia sempre altissima. Alle sue spalle convince ancora Laura Pirovano. La sciatrice ancora alla ricerca del suo primo podio, a differenza di Sofia, non ha mai avuto grande feeling con Cortina ma c’è sempre una prima volta. Più indietro invece Nicol Delago ed Elena Curtoni.

“Con tutta la neve che ha fatto è stato un miracolo trovare la pista così – ha detto la bergamasca al traguardo – Sono contenta perché oggi volevo capire le onde, i dossi e i salti. Questa è la mia pista del cuore, intensa e libera. Arrivo a Cortina con la gratitudine nel cuore, capita a pochi atleti poter disputare un’Olimpiade in casa, è una bella esperienza e una bella emozione”.

La scelta dell’Italia

Le parole di Federica Brignone dopo la prima prova non fugano i dubbi sulla gara di domenica. La valdostana è più che un simbolo per la nostra nazionale come racconta anche il suo ruolo di portabandiera. Sarà lei a decidere se affrontare o meno la gara, i direttori tecnici azzurri si affideranno alla sua decisione ma nelle condizioni attuali sperare in qualcosa in più di un piazzamento è improbabile. L’Italia si trova di fronte a una scelta complicata, resta solo un posto con la scelta complicatissima tra Elena Curtoni e Nicol Delago: la prima ha forse le caratteristiche più adatte al tracciato, la seconda ha conquistato la vittoria a Tarvisio.

Vonn miracolosa: è tra le favorite

Solo scriverlo sembra assurdo eppure è così: Lindsey Vonn è una delle favorite per il podio (e forse anche per il gradino più alto) nella prova di discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La leggendaria sciatrice statunitense ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nella caduta di Crans Montana, per tutte sarebbe stata la fine della stagione ma non per Lindsey che ha deciso di provarci comunque. Del resto si sa da tempo che le Olimpiadi sarebbero state le ultime gare della sua carriera (la seconda visto che si era già ritirata qualche annoi fa). Nella prima prova anche lei ha scelto la strada della prudenza andando a spingere solo in alcuni tratti. La sensazione è che il ginocchio non le crei problemi particolare ma solo la seconda prova, quella di domani, in cui magari proverà a spingere di più darà la sua sentenza.