Milano Cortina 2026, la leggenda del calcio Zlatan Ibrahimovic tedoforo delle Olimpiadi Invernali

Il grande campione ex Milan e Inter è pronto per affrontare la Fiamma Olimpica: l'annuncio stamani da parte del Comitato e dello stesso ex attaccante

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non c’è più alcun dubbio sulla centralità che i protagonisti del calcio giocato avranno nel viaggio della Fiamma Olimpica con quest’ultima conferma ufficiale, arrivata nella tarda mattinata di martedì 2 dicembre. La leggenda del calcio europeo e mondiale Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del Milan e ex attaccante anche di Juventus, Inter, Barcellona, PSG sarà tedoforo di Milano Cortina 2026.

La conferma è giunta dagli account social ufficiali del Comitato e dello stesso Zlatan, investito del ruolo di tedoforo. Una comunicazione che si somma a quella dell’incarico che con orgoglio vede protagonista Jasmine Paolini e Filippo Ganna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milano Cortina 2026, Zlatan Ibrahimovic tedoforo

Ibrahimovic è uno dei nomi più celebri tra i tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica nel lungo viaggio che affronterà il simbolo dello spirito olimpico per 110 città e paesi italiani. Intanto, giovedì 4 dicembre sarà tedofora ad Atene Jasmine Paolini, durante la Cerimonia di Consegna allo stadio Panathinaiko (ore 11), insieme al campione olimpico di ciclismo Filippo Ganna — oro a Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre e argento nella cronometro a Parigi 2024, dove ha centrato comunque anche il bronzo in pista.

I due campioni azzurri designati, notizia confermata dalla Fondazione Milano Cortina 2026, prenderanno parte all’ultima frazione della staffetta greca, che è durata nove giorni e che si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico da parte delle pallanuotiste greche. Seguirà il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione.

Il trasferimento della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica, come comunica la Fondazione, arriverà in Italia a bordo di un volo Ita Airways con atterraggio alle ore 17 all’aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino. Stando al programma, i primi a scendere saranno Giovanni Malagò e Jasmine Paolini portando la Torcia, destinata ad accendere i Giochi Olimpici invernali.

L’arrivo sarà poi accompagnato da una serie di iniziative e eventi collaterali, legati all’arrivo in Italia – Paese ospitante – della Fiamma. Tanti i nomi noti dei tedofori designati e già annunciati, tra gli altri Achille Lauro, Flavia Pennetta, Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. Oltre ai digital ambassador come Mirko Tassin, alias Tasso Culinario.

Stamani si sono uniti anche Ibra e la conduttrice e modella Melissa Satta, proprio per legare ancora di più l’evento al mondo dello sport e dello showbiz.

Il viaggio fino a Milano

Formalmente il viaggio da Roma a Milano della Fiamma Olimpica inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e, come illustrato in precedenza in un dettagliato percorso che abbiamo condiviso già nel dettaglio, toccherà 110 città, paesi e luoghi simboli del nostro Paese fino ad arrivare a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza per la Cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026.