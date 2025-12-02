Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Milano Cortina 2026, la leggenda del calcio Zlatan Ibrahimovic tedoforo delle Olimpiadi Invernali

Il grande campione ex Milan e Inter è pronto per affrontare la Fiamma Olimpica: l'annuncio stamani da parte del Comitato e dello stesso ex attaccante

Non c’è più alcun dubbio sulla centralità che i protagonisti del calcio giocato avranno nel viaggio della Fiamma Olimpica con quest’ultima conferma ufficiale, arrivata nella tarda mattinata di martedì 2 dicembre. La leggenda del calcio europeo e mondiale Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del Milan e ex attaccante anche di Juventus, Inter, Barcellona, PSG sarà tedoforo di Milano Cortina 2026.

La conferma è giunta dagli account social ufficiali del Comitato e dello stesso Zlatan, investito del ruolo di tedoforo. Una comunicazione che si somma a quella dell’incarico che con orgoglio vede protagonista Jasmine Paolini e Filippo Ganna.

Milano Cortina 2026, Zlatan Ibrahimovic tedoforo

Ibrahimovic è uno dei nomi più celebri tra i tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica nel lungo viaggio che affronterà il simbolo dello spirito olimpico per 110 città e paesi italiani. Intanto, giovedì 4 dicembre sarà tedofora ad Atene Jasmine Paolini, durante la Cerimonia di Consegna allo stadio Panathinaiko (ore 11), insieme al campione olimpico di ciclismo Filippo Ganna — oro a Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre e argento nella cronometro a Parigi 2024, dove ha centrato comunque anche il bronzo in pista.

I due campioni azzurri designati, notizia confermata dalla Fondazione Milano Cortina 2026, prenderanno parte all’ultima frazione della staffetta greca, che è durata nove giorni e che si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico da parte delle pallanuotiste greche. Seguirà il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione.

Il trasferimento della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica, come comunica la Fondazione, arriverà in Italia a bordo di un volo Ita Airways con atterraggio alle ore 17 all’aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino. Stando al programma, i primi a scendere saranno Giovanni Malagò e Jasmine Paolini portando la Torcia, destinata ad accendere i Giochi Olimpici invernali.

L’arrivo sarà poi accompagnato da una serie di iniziative e eventi collaterali, legati all’arrivo in Italia – Paese ospitante – della Fiamma. Tanti i nomi noti dei tedofori designati e già annunciati, tra gli altri Achille Lauro, Flavia Pennetta, Simone Barlaam, Myriam Sylla, René De Silvestro, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. Oltre ai digital ambassador come Mirko Tassin, alias Tasso Culinario.

Stamani si sono uniti anche Ibra e la conduttrice e modella Melissa Satta, proprio per legare ancora di più l’evento al mondo dello sport e dello showbiz.

Il viaggio fino a Milano

Formalmente il viaggio da Roma a Milano della Fiamma Olimpica inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e, come illustrato in precedenza in un dettagliato percorso che abbiamo condiviso già nel dettaglio, toccherà 110 città, paesi e luoghi simboli del nostro Paese fino ad arrivare a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza per la Cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026.

