Milano-Cortina, Abodi: "L'eredità dei Giochi è il nostro focus principale"

“Siamo arrivati, il 6 febbraio 2026 è domani e i pochi giorni che mancano corrono ben oltre le 24 ore. Peraltro, Olimpiadi e Paralimpiadi, non dimentichiamolo mai. Peraltro, già guardiamo oltre, a febbraio 2028, Olimpiadi Invernali Giovanili. Quindi, non mancano gli stimoli organizzativi ma soprattutto per l’eredità che lasciano questi grandi avvenimenti”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea a Abodi a margine di “Il Tempo delle Donne 2025”, evento organizzato dal Corriere della Sera presso Triennale Milano, facendo un punto sui preparativi per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Cosa resterà “è l’unica vera ragione degli investimenti che stiamo facendo”, ha sottolineato il ministro.