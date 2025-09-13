Virgilio Sport
ALTRI SPORT

Milano-Cortina, Abodi: "L'eredità dei Giochi è il nostro focus principale"

Pubblicato:

“Siamo arrivati, il 6 febbraio 2026 è domani e i pochi giorni che mancano corrono ben oltre le 24 ore. Peraltro, Olimpiadi e Paralimpiadi, non dimentichiamolo mai. Peraltro, già guardiamo oltre, a febbraio 2028, Olimpiadi Invernali Giovanili. Quindi, non mancano gli stimoli organizzativi ma soprattutto per l’eredità che lasciano questi grandi avvenimenti”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea a Abodi a margine di “Il Tempo delle Donne 2025”, evento organizzato dal Corriere della Sera presso Triennale Milano, facendo un punto sui preparativi per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Cosa resterà “è l’unica vera ragione degli investimenti che stiamo facendo”, ha sottolineato il ministro.

Milano-Cortina, Abodi: "L'eredità dei Giochi è il nostro focus principale"

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Roma - Torino
Pisa - Udinese
Atalanta - Lecce
SERIE B:
Virtus entella - Mantova
Sudtirol - Palermo

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio