Milano Cortina, ancora paura dopo Lindsey Vonn: tremenda caduta per Lajunen nel Big Air, come sta il 18enne

Momenti di apprensione al Livigno Snow Park per l'infortunio subito dal giovane scandinavo figlio d'arte: gara sospesa, lo sciatore trasportato in ospedale

Alla domenica da sogno dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina ha fatto da contraltare un’altra spaventosa caduta, questa volta nel Big Air, che ha subito riportato alla mente il terribile infortunio subito dalla stella americana Lindsey Vonn. Si sono vissuti minuti di interminabile apprensione presso il Livigno Snow Park, quando il 18enne Elias Lajunen è precipitato sulla neve sbattendo la testa.

Milano Cortina, altro spaventoso infortunio

L’incidente si è verificato nel corso della prima manche dello sci freestyle, specialità Big Air: Lajunen ha sbagliato un trick, facendo calare il gelo tra i tifosi. Il giovane atleta scandinavo, figlio d’arte (il padre Samppa Lajunen è tre volte campione olimpico di combinata), è caduto rovinosamente sulla pista, finendo per sbattere prima con la schiena e poi anche con la testa.

Si è temuto il peggio, perché Elias per diversi secondi è rimasto immobile. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno raggiunto il trampolino del Livigno Snow Park portando via il 18enne in barella, mentre la gara è stata momentaneamente sospesa. Come successo per Lindsey Vonn, anche Lajunen è stato trasportato in ospedale.

Come sta il finlandese Elias Lajunen

Vista la rovinosa caduta e il tremendo impatto con la pista, anche sui social si è pensato subito a un infortunio molto grave. A tranquillizzare i tifosi ci ha pensato l’ufficio stampa del team finlandese. Per fortuna Elias è “cosciente” e “muove braccia e gambe”.

Lo stesso sciatore ha mostrato un pollice all’insù a favore di telecamera che ha rinfrancato i presenti. Saranno poi gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio di Lajunen.

Il precedente Vonn

Nell’arco di queste Olimpiadi invernali non sono mancati incidenti da brividi. Su tutti, quello che ha riguardato Lindsey Vonn, già sottoposta a quattro interventi chirurgici all’ospedale di Treviso dopo la caduta nella discesa di domenica scorsa che le ha procurato una frattura complessa della tibia della gamba sinistra.

La fuoriclasse americana sta aggiornando costantemente i fan attraverso Instagram: proprio nella giornata di ieri ha fatto sapere di non avere rimpianti e che, dopo l’ultima operazione, è pronta a far ritorno negli Stati Uniti. Il percorso di recupero sarà lungo, ma Lindsey ha le idee chiare: intende tornare quanto prima a gareggiare. E a vincere.