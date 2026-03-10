Milano Cortina, argento Mazzel nella combinata di sci alpino: "Medaglia inaspettata"

“In questa disciplina non mi aspettavo una medaglia, sicuramente non quella d’argento; potevo sperare in quella di bronzo. Invece ho fatto una bellissima seconda manche nella disciplina in qui vado un po’ peggio. Quindi sono super felice”. Lo ha detto l’azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella combinata di sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Per la sciatrice ipovedente, vincitrice di cinque medaglie mondiali e di una Coppa del Mondo di specialità, si tratta della terza medaglia in questa edizione dei Giochi. L’Italia sale così a sei podi.