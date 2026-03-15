Milano Cortina, Bertagnolli: "Abbiamo battuto tutti i record"

Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per il trentino di Cavalese e’ il quinto podio in cinque gare a queste Olimpiade e la seconda vittoria. Sale a 13 il conto delle medaglie paralimpiche in carriera. “E’ andata bene e siamo super soddisfatti. Abbiamo battuto tutti i record su cinque discipline, cinque medaglie”, ha detto Giacomo Bertagnolli. (NPK) +++MATERIALE DIFFUSO DALL’UFFICIO STAMPA DEL “CIP – MILANO CORTINA 2026” NON IN VENDITA, DA USARE ENTRO LA FINE DEI GIOCHI, NON ARCHIVIARE+++