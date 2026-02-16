Milano Cortina, Brignone: "Non voglio prendere farmaci per sciare"

“Non sono piu’ disposta a prendere dei farmaci per sciare, non ne ho mai presi tanti ma ho voglia di viverla un po’ piu’ easy”. Lo ha detto Federica Brignone, in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo il giorno dopo il secondo oro olimpico. “Fino ad adesso e’ stato veramente tosto – ha aggiunto la sciatrice azzurra -. Ho lavorato 24 ore su 24 per poter essere in pista ed essere competitiva, quindi voglio lavorare come gli altri anni, ma non in maniera cosi’ estenuante”. (NPK) Fonte: Coni