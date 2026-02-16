Milano Cortina, Brignone: "Tutto in un minuto, come un match point a Wimbledon"

“Giocarsi il tutto per tutto in un minuto di gara è come avere un match point a Wimbledon. E in quel momento lì, quando per esempio mi è capitato di vedere alle Finals che non trovo il silenzio, perché c’è sempre qualcuno che parla mentre un ragazzo serve, mi chiedo: ‘ma come fanno a non capire quanta concentrazione ci vuole in quel momento lì?'”. Lo ha detto la sciatrice azzurra Federica Brignone, in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo il giorno dopo il secondo oro olimpico. “Forse io sono stata salvata questi giorni, perché il fatto che tutto il comprensorio fosse chiuso, quindi le seggiovie e le piste fossero riservate a noi, il fatto di avere solo gente dell’ambiente e che quindi rispetta questi piccoli spazi in partenza, mi ha permesso di essere veramente focalizzata”, spiega Brignone. In generale, in questi giorni a Cortina, “ho capito che cosa sto trasmettendo ed è qualcosa di incredibile”. (NPK) Fonte: Coni