Milano Cortina, Brignone: "Vorrei che la mia vita rimanesse la mia vita"

“Per il momento i miei sogni hanno parlato più che altro di sport, però una delle prime cose che voglio fare è un viaggio, stare via quanto voglio e come voglio senza dover tornare per degli impegni”. Lo ha detto Federica Brignone, in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina d’Ampezzo il giorno dopo il secondo oro olimpico. “Il mio sogno in questo momento è di avere e di continuare ad avere la mia vita”, ha aggiunto la valdostana. (NPK) Fonte: Coni