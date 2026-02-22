Milano Cortina, a Verona la cerimonia di chiusura: protagonisti e sorprese. Bulbarelli sostituisce Petrecca ma non sarà solo

Milano Cortina chiude i battenti almeno per il momento. Stasera alle 20.30 prende il via la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali che poi lasceranno spazio alle Paralimpiadi. Da Milano si va a Verona con l’Arena che sarà lo scenario dell’ultima sfilata degli atleti.
Il tema della cerimonia
L’inizio dell’evento è previsto per le ore 20.30 con la cerimonia che si dovrebbe concludere con lo spegnimento dei bracieri di Milano e Cortina alle ore 23. Il tema è “Beauty in Action”, un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme a cominciare da quella dello sport. Lo spettacolo ideato mira a rappresentare un momento che vive tra sogno e realtà, in cui si intrecciano tradizione e innovazione con elementi di lirica, musica, danza, cinema e tecnologia. La realizzazione della cerimonia è stata affidata alla Filmmaster guidata da Alfredo Accatino, da anni specializzata in questo tipo di eventi e che ha avuto esperienza a cominciare dai Giochi olimpici di Salt Lake City, ma anche di Torino e Rio. Alla stessa squadra di creativi è stata affidata anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.
Gli ospiti a Verona
Una serata che non sarà solo all’insegna dello sport ma anche della musica e dell’arte con la presenza di tantissimi artisti. Il primo a essere annunciato dall’organizzazione è stato il ballerino Roberto Bolle ma tra i protagonisti ci sarà anche l’icona della musica dance ed elettronica Gabry Ponte, il cantante romano (ma nato a Verona) Achille Lauro, l’attrice Benedetta Porcaroli e i Major Lazer.
La Rai si affida a Bulbarelli dopo il disastro Petrecca
RaiSport prova il passo del gambero in occasione della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La telecronaca è stata affidata ad Auro Bulbarelli, il vicedirettore di RaiSport era anche quello incaricato in un primo momento della cerimonia di apertura a Milano. Poi una gaffe in sede di presentazione ha portato al cambio di strategia da parte dei vertici aziendali. Paolo Petrecca ha preso a sorpresa il suo posto con risultati disastrosi di cui si è parlato per oltre una settimana e che alla fine hanno portato anche alle dimissioni del direttore, ora sostituito a interim da Marco Lollobrigida. In sede di commento ci sarà la soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente proprio dell’Arena di Verona.
Vittozzi e Ghiotto: i portabandiera azzurri
La cerimonia di chiusura rappresenta anche un momento magico per gli atleti in particolare quelli dell’Italia che hanno vissuto un’esperienza unica disputando la manifestazione a cinque cerchi a casa. A capitanarli in questa occasione nel ruolo di portabandiera ci saranno Lisa Vittozzi (oro nell’inseguimento e argento nella staffetta mista del biathlon) e Davide Ghiotto che ha conquistato l’oro nella staffetta di pattinaggio velocità insieme a Giovannini e Malfatti. Il programma della serata sembra essere ben delineato ma non è detto che non ci possano essere delle sorprese anche da parte degli organizzatori.