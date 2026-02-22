Milano Cortina, a Verona la cerimonia di chiusura: protagonisti e sorprese. Bulbarelli sostituisce Petrecca ma non sarà solo

Alle ore 20.30 va in scena la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, evento che per la prima volta si celebra in uno dei siti patrimoni dell’Unesco. Il cambio di strategia della Rai

Milano Cortina chiude i battenti almeno per il momento. Stasera alle 20.30 prende il via la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali che poi lasceranno spazio alle Paralimpiadi. Da Milano si va a Verona con l’Arena che sarà lo scenario dell’ultima sfilata degli atleti.

Il tema della cerimonia

L’inizio dell’evento è previsto per le ore 20.30 con la cerimonia che si dovrebbe concludere con lo spegnimento dei bracieri di Milano e Cortina alle ore 23. Il tema è “Beauty in Action”, un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme a cominciare da quella dello sport. Lo spettacolo ideato mira a rappresentare un momento che vive tra sogno e realtà, in cui si intrecciano tradizione e innovazione con elementi di lirica, musica, danza, cinema e tecnologia. La realizzazione della cerimonia è stata affidata alla Filmmaster guidata da Alfredo Accatino, da anni specializzata in questo tipo di eventi e che ha avuto esperienza a cominciare dai Giochi olimpici di Salt Lake City, ma anche di Torino e Rio. Alla stessa squadra di creativi è stata affidata anche la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

Gli ospiti a Verona

Una serata che non sarà solo all’insegna dello sport ma anche della musica e dell’arte con la presenza di tantissimi artisti. Il primo a essere annunciato dall’organizzazione è stato il ballerino Roberto Bolle ma tra i protagonisti ci sarà anche l’icona della musica dance ed elettronica Gabry Ponte, il cantante romano (ma nato a Verona) Achille Lauro, l’attrice Benedetta Porcaroli e i Major Lazer.

La Rai si affida a Bulbarelli dopo il disastro Petrecca

RaiSport prova il passo del gambero in occasione della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La telecronaca è stata affidata ad Auro Bulbarelli, il vicedirettore di RaiSport era anche quello incaricato in un primo momento della cerimonia di apertura a Milano. Poi una gaffe in sede di presentazione ha portato al cambio di strategia da parte dei vertici aziendali. Paolo Petrecca ha preso a sorpresa il suo posto con risultati disastrosi di cui si è parlato per oltre una settimana e che alla fine hanno portato anche alle dimissioni del direttore, ora sostituito a interim da Marco Lollobrigida. In sede di commento ci sarà la soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente proprio dell’Arena di Verona.

Vittozzi e Ghiotto: i portabandiera azzurri

La cerimonia di chiusura rappresenta anche un momento magico per gli atleti in particolare quelli dell’Italia che hanno vissuto un’esperienza unica disputando la manifestazione a cinque cerchi a casa. A capitanarli in questa occasione nel ruolo di portabandiera ci saranno Lisa Vittozzi (oro nell’inseguimento e argento nella staffetta mista del biathlon) e Davide Ghiotto che ha conquistato l’oro nella staffetta di pattinaggio velocità insieme a Giovannini e Malfatti. Il programma della serata sembra essere ben delineato ma non è detto che non ci possano essere delle sorprese anche da parte degli organizzatori.