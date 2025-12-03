Milano Cortina, De Chiesa: in tv è come se risalissi sugli sci, che adrenalina. Occhio alla sorpresa Paris ESCLUSIVA

“Il coraggio se non ce l’hai te lo devi dare. Il coraggio, quello vero, proviene dalla paura, dalla consapevolezza dei rischi che corri, dallo spavento che ne deriva, dal dolore che provi, dalla rabbia che ti attraversa, dalla paura di morire e dalla voglia di vivere. Questo è il coraggio. E io, ne ho avuto? Io penso di sì, e anche tanto!“. E’ un passaggio del libro “Ho sfiorato il cielo”, l’opera con cui Paolo De Chiesa ha messo insieme alpha e omega della sua carriera per raccontare vittorie, sconfitte, paure e speranze. Lui è una delle voci più riconoscibili dello sci italiano. Sulla neve prima ha vinto e poi ha raccontato in tv i successi degli azzurri, da atleta della leggendaria “Valanga Azzurra” a commentatore capace di raccontare ogni curva, ogni rischio, ogni emozione con una competenza e una passione rare. Da qualche settimana è anche in libreria ed intervistato da Virgilio Sport si confessa in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Dalla tv ai libri con le Olimpiadi alle porte, non deve essere un periodo “morto” questo per lei…

“No, il sabato e la domenica sulla Rai c’è uno spazio fisso sugli sport invernali, nei ritagli di tempo sono in giro a presentare il libro…, commento lo sci da 40 anni, i primi 7 a Tmc poi 33 anni di fila alla Rai, penso sia un record per un consulente. Non ho mai pensato di lasciare la Rai che sento casa mia, nè altre emittenti, conoscendo la mia fedeltà all’azienda, hanno pensato a farmi proposte”

Cosa troverà il lettore che non si aspetta da Paolo De Chiesa?

“Devo dire che lo stanno apprezzando, non avrei mai pensato ad un’autobiografia ma mi hanno convinto e sono contento di come sia venuto fuori

Facile immaginare quale sia stato il capitolo più difficile da scrivere, ovvero quando aveva 22 anni e la sua ragazza dell’epoca le sparò per colpirlo al volto ma lo prese al collo. Perse dodici chili e un anno di allenamenti, tre anni dopo tornò sul podio a Madonna di Campiglio...

“L’episodio è quello ma tutto il resto è una conseguenza, nel libro racconto la storia della mia famiglia,