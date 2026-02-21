Milano Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

“Siamo stati stranamente molto intelligenti”. “Gia’ di solito finiamo nelle reti”. Simone Deromedis e Federico Tomasoni festeggiano a Casa Italia a Livigno la loro doppietta nello ski cross maschile in un’atmosfera rilassata e gioviale. I due amici scherzano tra loro mentre guardano le due medaglie al collo. “Di solito, quando siamo insieme qualche errore lo facciamo. Oggi ci siamo protetti le spalle a vicenda, fino alla fine”, evidenzia Deromedis, il primo oro azzurro di Livigno. “Ci siamo anche parlati. Ci dicevamo ‘Attento, sto arrivando'”, rivela Tomasoni.