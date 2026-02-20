Milano Cortina, Federica Pellegrini e Matteo Giunta in visita a Casa Italia a Livigno

In questi ultimi giorni di Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono andati in visita a Casa Italia a Livigno. I due, compagni nella vita, seguono la finale della staffetta dello short track, con l’atleta azzurra Arianna Fontana in grande spolvero. La pattinatrice italiana ha infatti infranto il record di medaglie olimpiche. L’argento nella staffetta femminile di short track 3000 metri, per l’appunto l’ultima medaglia conquistata, ha portato l’atleta azzurra a quota 14 medaglie olimpiche, superando il primato di Edoardo Mangiarotti, fermo a 13 podi. (NPK) Fonte: Coni