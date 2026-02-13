Milano Cortina, festa Brignone: "Ho avuto giorni difficili, mai avrei pensato a un oro"

Festa a Casa Italia per Federica Brignone, presentatasi nella struttura di Cortina d’Ampezzo con al collo la medaglia d’oro conquistata in Super-G. “Sono ancora incredula, mai avrei potuto credere di vincere un oro”, ha detto la valdostana. “Non sapevo neanche se sarei tornata a fare l’atleta dopo l’incidente – ha sottolineato -. Essere qui alle Olimpiadi e’ stato qualcosa di speciale”. Due giorni fa anche qualche difficolta’ a mettere gli scarponi, “e’ stata una giornata difficile” ma d’altronde “e’ stato un percorso difficile, penso di aver fatto pochi giorni totalmente positivi. Da una parte ero pronta, dall’altra sapevo che avrei dovuto continuare a soffrire”. In ogni caso “mi sento orgogliosa, una privilegiata, fortunata a essere qui”. Fonte: us Coni (NPK)