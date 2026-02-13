Milano Cortina, Fontana: "Polemica Sighel? Parlano i risultati"

Arianna Fontana si è recata a Casa Italia, alla Triennale di Milano, per raccogliere gli onori dei tifosi dopo la medaglia d’argento nei 500 metri dello short track. La tredicesima nel palmares olimpico dell’azzurra che ha eguagliato il record di Mangiarotti. Ad accoglierla il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Taglia corto sulle polemiche con Pietro Sighel, “parlano i risultati” risponde Arianna Fontana ai microfoni delle TV a Casa Italia. “Ho letto (l’intervista in cui dice che non fa squadra, ndr) e sinceramente non meritano assolutamente la mia attenzione” ha aggiunto parlando a margine della visita alla Triennale. “Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio e allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei stata all’estero” ha aggiunto la pattinatrice azzurra. (Fonte: Coni) (NPK)