Milano Cortina, Franzoni a Brignone: "Sei leggendaria, sembra una fiaba"

“E’ stata leggendaria”. L’argento olimpico in discesa libera Giovanni Franzoni scrive a Federica Brignone, oro olimpico in Super G. “Le ho mandato prima un messaggio – rivela Franzoni, festeggiato oggi a Casa Italia a Livigno per il classico ‘Medal Moment’ -. So cosa vuol dire tornare da un infortunio grave mi è successo tre anni fa ormai e già tornare è una gran cosa. Tornare e vincere le Olimpiadi, poi, sembra una fiaba. Le ho detto che se c’è qualcuno che se lo merita è sicuramente lei. Ha dato una grande dimostrazione di coraggio e forza e di come una persona con tanta volontà riesca a raggiungere risultati incredibili”.