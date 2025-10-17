Milano-Cortina, Gabriella Paruzzi: vincere in casa più difficile, io oggi come Rocky al ristorante di mio marito ESCLUSIVA

L'ex regina del fondo, oro a Saly Lake City nel 2002 sui 30 km, ricorda i suoi successi e si dice fiduciosa per la spedizione azzurra alle Olimpiadi

Avete presente Sylvester Stallone che in Rocky V si aggira per il suo ristorante “Adrian’s” e si mette a parlare con i clienti ricordando le sue imprese? Beh, scene simili le potreste ritrovare a Camporosso (Valcanale), sul Monte Lussari, al ristorante Rododrendo dove l’ex olimpionica di fondo Gabriella Paruzzi – quando finisce di lavorare – spesso dà una mano al marito e si intrattiene con gli avventori rievocando le sue imprese. Un carnet ricco quello dell’azzurra friulana: un oro alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 (30 km tecnica classica a Salt Lake City 2002), 4 bronzi (staffetta ad Albertville 1992, a Lillehammer 1994, a Nagano 1998, a Torino 2006, cinque medaglie ai Mondiali, una coppa del Mondo nel 2004. Intervistata in esclusiva da Virgilio Sport la Paruzzi apre il libro dei ricordi e presenta i Giochi di Milano-Cortina.

Ma davvero si intrattiene con i clienti del locale di suo marito ricordando le sue vittorie?

“Firmare autografi, farsi foto con i tifosi ti fa mantenere viva in quello che hai fatto, qualcuno ha il timore di chiedere se sono proprio io, l’ex sciatrice ma io invito tutti a non avere timore, è bello sapere che hai lasciato ricordi ed emozioni”

Il suo primo pensiero quando si parla di Olimpiadi

“L’emozione”.

Non una medaglia?

“L’emozione che resta viva perché per uno sportivo l’Olimpiade è il massimo e io ho partecipato cinque volte, vincendo”.

Lei ha vinto da sola e con le colleghe staffettiste. Le differenze tra vincere in staffetta e in individuale sono molte?

“Sono due gioie diverse, quando vinci da sola te la godi tutta tu, in staffetta è una vittoria del gruppo, della squadra, è un valore aggiunto condividere quel successo. C’è anche più responsabilità se vogliamo: metti che sei la quarta staffettista e prima di te sono andate tutte bene. Hai il dovere di non sprecare il lavoro delle compagne”

Il rapporto con Stefania Belmondo è stato complicato?

“Ma no, lei era molto riservata ma molto rispettosa, mi ha insegnato tanto. Era la leader e la vedevi lavorare moltissimo, così volevi emularla. C’era tanto da imparare da lei”.

Vincere in casa è più bello? Il bronzo di Torino lo ricorda più degli altri successi ottenuti lontano dall’Italia?

“Ogni medaglia ha il suo rovescio, dietro ci sono sempre ore di lavoro e tante aspettative ma quando gareggi in Italia hai più responsabilità. Sai che familiari ed amici ti verranno a vedere dal vivo, c’è una partecipazione differente ed una pressione maggiore”

Come giudicò l’organizzazione di Torino 2006?

“A noi atleti basta che ci sia un Villaggio funzionale e piste buone, il discorso vale più per i tifosi, per le difficoltà di raggiungere i luoghi delle gare…”

Le speranze azzurre per Milano-Cortina come sono secondo lei?

“In generale direi che abbiamo molte possibilità di ben figurare, non solo nello sci alpino. Sono fiduciosa anche sul biathlon e per le nostre staffette di fondo. Sarebbe molto importante per tutto il movimento che ha bisogno di una spinta”.

Del resto non si può vivere di soli ricordi andando a mangiare al Rododendro tra una foto con la medaglia d’oro e un racconto da pelle d’oca.