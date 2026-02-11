Milano Cortina, gli azzurri della staffetta short track celebrano l'oro in Casa Italia

È festa a Casa Italia per gli atleti della staffetta mista di short track Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, che ieri hanno vinto l’oro con il tempo di 2’39″02. Al loro arrivo sono stati accolti da applausi e gioia dai presenti e hanno assistito alla proiezione della loro impresa, una gara praticamente perfetta compiuta in nome dell’Italia in questi Giochi di Milano Cortina. (NPK) US Coni