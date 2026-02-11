È festa a Casa Italia per gli atleti della staffetta mista di short track Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, che ieri hanno vinto l’oro con il tempo di 2’39″02. Al loro arrivo sono stati accolti da applausi e gioia dai presenti e hanno assistito alla proiezione della loro impresa, una gara praticamente perfetta compiuta in nome dell’Italia in questi Giochi di Milano Cortina. (NPK) US Coni
Milano Cortina, gli azzurri della staffetta short track celebrano l'oro in Casa Italia
Pubblicato: