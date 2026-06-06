Milano Cortina: grazie alle volontarie e ai volontari di Anterselva

Un esercito colorato, gioioso, appassionato, cuore pulsante di un grande evento planetario come i Giochi Olimpici invernali in Alto Adige. Alla Sudtirol Arena Alto Adige di Anterselva circa 800 persone, provenienti anche dal Belgio e dalle regioni limitrofe, si sono ritrovate allo stadio olimpico del biathlon per festeggiare e ricordare i momenti che hanno caratterizzato le Olimpiadi Invernali in Alto Adige. Una giornata dedicata ai volontari e alle volontarie che la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comitato Biathlon di Anterselva hanno voluto salutare e ringraziare per l’impegno e la passione messi in campo.?Arno Kompatscher. Maddalena Travaglini. Elena Maretti. Aurora Costantin ??ARNO KOMPATSCHER ?PRESIDENTE PROVINCIA BOLZANO??MADDALENA TRAVAGLINI ?COMMISSARIO DEL GOVERNO PROV. BOLZANO??AURORA COSTANTIN?VOLONTARIA OLIMPIADI MILANO-CORTINA??ELENA MARETTI?VOLONTARIA OLIMPIADI MILANO-CORTINA Video montato